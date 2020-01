İkiden fazla sosyal medya platformu kullanmak depresyona neden oluyor

Pittsburg Üniversitesi’nin CRMTH (Center for Research on Media, Technology and Health) biriminin ulusal bir ankette ulaştığı sonuca göre, sosyal medyada geçirilen toplam zamanla karşılaştırıldığında, birden fazla platformun kullanılması, genç yetişkinlerdeki depresyon ve anksiyeteyle daha yakından ilişkili.

İnternette yayınlanan Computers in Human Behavior dergisinin Nisan sayısındaki analize göre, 7 ile 11 arası sosyal medya platformu kullananların depresyon ve anksiyete riski, 2 ya da daha az kullananlardan 3 kat daha fazla.

Fizikist'te yer alan habere göre, yazar ve fizikçi, CRMTH’nin yöneticisi Brian A. Primack, “Bu ilişki, klinisyenlerin depresyon ve anksiyete hastalarına birden çok sosyal medya platformu kullanıp kullanmadıklarını sorabilecekleri ve belki de bu alışkanlığın semptomlara sebep olduğunu söyleyebilecekleri kadar güçlüdür. Araştırma sonucunda, sosyal medya kullanımının depresyona sebep olacağını söyleyemeyiz. Ayrıca depresyon ve anksiyetenin de insanları sosyal medya kullanmaya yönlendireceği sonucunu da çıkaramayız. Ancak her iki durumda da sonuçlar oldukça değerli olacak” diye konuştu.

2014’te Primack ve öğrencileri, yaşları 19 ile 32 arasında değişen 1787 Amerikan gencinin sosyal medya kullanımlarını tespit etmek için depresyon testleri ve anket yaptı. Anket soruları, en popüler 11 sosyal medya platformu olan Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine ve Linkedin ile ilgiliydi.

Bu testlerin sonuçlarına göre, 7 ile 11 arası sosyal medya platformu kullanan kişilerin ağır depresyon semptomlarını gösterme oranı, 2 ya da daha az kullananlardan 3.1 kat daha fazla. Anksiyete semptomlarında ise bu oran 3.3 olarak belirlendi. Araştırmacılar, depresyon ve anksiyeteye sebep olabilecek ırk, cinsiyet, ilişki durumu, gelir, eğitim ve sosyal medyada harcanan toplam zaman gibi diğer faktörleri de ele aldı.

Primack bu ilişkinin yönünün belirsiz olduğunu, “Depresyon ve anksiyete semptomlarını gösteren insanlar birçok sosyal medya platformu kullanmaya yöneliyor olabilir. Ancak birçok platformda varlığını sürdürmeye çalışmak da depresyon ve anksiyeteye sebep olabilir. Bunu anlayabilmek için daha fazla araştırma yapmak gerekir.” diyerek ifade etti.

Primack ve takımı, birden fazla platform kullanmanın depresyon ve anksiyeteye sebep olmasına dair birkaç hipotez öne sürdü.

Platformlar arasında sürekli geçişin zayıf algılamaya ve diğer zihinsel problemlere sebep olduğu bilinmektedir.

Kullanılan sosyal medya hesaplarının sayısı arttıkça, her bir hesabın yansıttığı kişiyi, düşünceleri ve kültürel olguları yönetmek de zorlaşır. Bu ise, karamsar ruh hali ve duygulara sebep olabilir.

Birçok sosyal medya platformu kullanırken uygun olmayan bir söz söylemek daha mümkün olduğu için art arda utanç duygusu yaşanabilir.

Psikiyatrist ve Pittsburgh Sağlık Politika Enstitüsü doktora sonrası araştırma görevlisi César G. Escobar-Viera “İnsanların birden fazla sosyal medya platformu kullanmasının nedeni ve bu platformlardaki tecrübelerini anlamak sonraki kritik adımlardır. Sonuçta, bu araştırmayı toplum sağlığı eğitiminin uygulanmasına yardım etmek için istiyoruz.” dedi.