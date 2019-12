-İki yüzlü kedi 12 yıldır hayatta WORCESTER (A.A) - 30.09.2011 - ABD'de iki yüzle dünyaya gelen kedi, 12 yıl hayatta kalmayı başararak bu alanda bir rekor kırdı. Massachusetts eyaletinde sahibi Marty Stevens'ın, 12 yıl önce doğumundan kısa bir süre sonra uyutulmaktan kurtardığı, iki ağza, iki buruna ve üç göze sahip ''Frank and Louie'' adlı kedi, Janus kedilerinin en uzun yaşayan üyesi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nın 2012 sayısına girmeyi başardı. Stevens, kedisi hala yaşadığı için Tanrı'ya her gün teşekkür ettiğini belirterek, kedinin 12 yıl önce çalıştığı Tufts Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine uyutulması için getirildiğini, kendisinin kediyi sahiplenerek, üç ay boyunca onu hortumla beslediğini söyledi. Kedi, iki ağzından sadece biriyle besleniyor, diğer ağzında alt çenesi yok ve bu ağzının yemek borusuyla bağlantısı bulunmuyor, her iki burnu ise işlevlerini yerine getiriyor. Janus kedilerinin sorunlarının büyük bölümünü yaşamayan hayvan üç gözünden de sadece biriyle görebiliyor, ortadaki gözünü ise hiç kırpamıyor.