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Yaşam

İki yüzlü, 3 gözlü kedi öldü

İki surat, iki ağız, ve 3 göze sahip olan 15 yaşındaki 'Frank ve Louie' isimli kedinin öldüğü açıklandı

06 Aralık 2014 20:36

2 surat, 2 ağız ve 3 göze sahip olan kedi 15 yaşında hayatını kaybetti. Kedinin sahibi ölüm sebebinin kanser olduğunu açıkladı.

ABD'de iki suratla dünyaya gelen kedi, 15 yaşında hayatını kaybetti.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, aynı bedende 2 surat, 2 ağız ve 3 göze sahip olan 'Frank ve Louie' isimli kedi'nin sahibi Marty Stevens, basına yaptığı açıklamada ölüm sebebinin kanser olduğunu duyurdu.

İki suratla doğan kedilere 'Janus' adı veriliyor. Frank ve Louie, bu türün en uzun yaşayan örneğiydi. Kedi, bu ünvan yüzünden 2012 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı.

 

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