İki yılda 500 bin kişi işini kaybedecek

İngiltere'de önümüzdeki iki yıl boyunca yarım milyonu aşkın çalışanının işlerini

kaybedeceklerini tahmin eden uzmanlar, işsiz sayısının böylece 2 milyona çıkacağını öne sürdü.



Ekonomik krizin giderek büyüdüğü İngiltere'de her geçen gün şirketlerin çalışan sayılarını azalttıklarına dikkat çeken uzmanlar, maliyet azaltmaya çalışan şirketlerin ekonomik krizde ayakta kalabilmek adına yeni yatırıma girmemesinin de işsiz sayısını artıracağını savundu.



Ağustos ayı itibariyle İngiltere’de işsiz kalan ve devlet yardımlarına başvuranların sayısındakiartışın 7. ayına girdiğine işaret eden uzmanlar, özellikle ABD’de kredi krizi patladığından bu yana Londra’nın finans merkezi City’de pek çok firmanın çalışanlarını işten çıkardığını kaydetti.



Bu firmalar arasına dünyanın en büyük finans şirketlerinden Lehman Brothers’ın da girmek üzere olduğu, firmanın Londra’daki 5 bine yakın çalışanını işten çıkartmaya hazırlandığı ifade

edildi.



İngiltere’deki iş gücünün yüzde 25’ini oluşturan 7 milyona yakın çalışanının ticari işletmeler ve hizmet sektöründe çalıştığını hatırlatan uzmanlar, bu alanlardaki çalışanların büyük bölümünün işlerinin "sallantıda" olduğunu öne sürerken, "bu yıl zaten binlerce dükkân çalışanı işlerinden oldu. Pek çok ticari işletme tümüyle kapandı. Otomobil ürecileri üretimlerini azaltmaya başladı. Geçen ağustos otomobil satışları açısından 1966’dan bu yana yaşanan en kötü Ağustos oldu" dedi.



Uzmanlar bu duruma örnek olarak Southampton’daki Ford fabrikasında yaşanan durumu gösterdi ve Ford’un yeni modelini daha düşük maliyetli Türkiye ya da Romanya gibi bir ülkede üretmeye karar vermesi halinde, 1100 çalışanı bulunan fabrikanın kapatılacağını duyurdu. Konuyla ilgili kararın çok yakın zamanda verileceği de bildirildi.



Uzmanlar İngiltere’deki işsiz sayısındaki artışın aslında daha yüksek olabileceğine de dikkat çekerken, "artışın düşük görünmesindeki en büyük etken 2004 yılında pek çok Balkan ülkesinin AB’ye üye olmasıyla birlikte İngiltere’ye gelen yaklaşık 850 bin kişinin yarısından fazlasının ülkelerine dönmesidir. Kalan yarısı da peyderpey İngiltere’yi terke devam ediyor. Bu kişiler de kalsaydı, artış daha büyük görünecekti” dedi.



Ekonomistlere göre İngiltere’de piyasada güvenin yeniden oluşması en az önümüzdeki yılın sonunu bulacak. Bu süre boyunca da İngiltere’de tüketici bir yandan evleri hızla değer kaybederken, diğer yandan enerji ve gıda fiyatları hızla yükselirken daha büyük zararlara uğramamak adına "kemerlerini sıkmak" durumunda kalacak.



