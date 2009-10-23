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Sağlık

İki yıl sonra her kadının çocuğu olacak

İngiliz doktorlar tıbbi nedenlerle çocuk sahibi olamayan kadınlara iki yıla kadar rahim nakli yapılabileceğini açıkladı.

23 Ekim 2009 03:00

İngiliz doktorlar tıbbi nedenlerle çocuk sahibi olamayan kadınlara iki yıla kadar rahim nakli yapılabileceğini açıkladı.

İngiliz bilim insanları, iki sene içinde rahim nakli yapılabileceğini açıkladı. Uzmanlar fareler üzerinde yaptıkları çalışmada, bebek taşımaya imkân verecek şekilde rahim nakli yapılabileceğini kanıtladılar.

Böylece, doğuştan rahmi olmayan ve kanser veya başka hastalıklar yüzünden rahmi alınmış kadınlar bebek sahibi olma imkânına kavuşabilecek.

Hammersmith Hastanesi jinekoloji cerrahı Richard Smith, rahme uzun süre kan akışı sağlayacak bir yöntem bulduğunu söyledi. Bu teknikte belli başlı damarları birbirine bağlayan ve damarların daha önce kullanılanlardan daha geniş olduğu ‘vasküler yama tekniği’ kullanıldı. Smith çalışmasında beş verici fareyle beş alıcı fare kullandı ve alıcı fareler 10 ay yaşadı. Farelere yapılan otopside naklin başarılı olduğu görüldü. Halledilmesi gereken bazı teknik meseleler olduğunu belirten Smith, bununla birlikte tam olarak damarlandırılmış başarılı bir naklin nasıl yapılabileceğini gördüklerini belirtiyor.

Smith çalışmayı sürdürebilmek için gerekli 250 bin sterlini (613 bin TL) toplamak amaçlı bir hayır kurumu kurmayı planlıyor.

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