İki yıl önceki kazadan kurtulan genç, motosiklet kazasında can verdi

VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Vakfıkebir ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan motosikleti kullanan inşaat işçisi Emre Bülbül (21) yaşamını yitirdi, aynı yaştaki arkadaşı Yakup Gürsel ağır yaralandı.

Kaza, ilçenin Hamzalı Mahallesi\'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Emre Bülbül yönetimindeki motosiklet iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, kasksız sürücü Emre Bülbül yaşamını yitirdi, başında kask takılı arkadaşı Yakup Gürsel ağır yaralandı.

İki yıl önce geçirdiği motosiklet kazasından ağır yaralı olarak kurtulan Emre Bülbül\'ün, sosyal medya hesabında \'Ölüm ani, dünya fâni, tek tekerim, çok şekerim\' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.



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