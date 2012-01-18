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Yaşam

İki yıl önce hayatını kaybeden gazeteciyi ifadeye çağrdılar!

2010 yılında kanserden hayatını kaybeden gazeteci-yazar Evrim Alataş ifadeye çağrıldı.

18 Ocak 2012 02:00


T24 - Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, Diyarbakır’da yoksullara gıda yardımı amacıyla çok sayıda işadamı, siyasetçi, sivil toplum örgütü temsilcisi tarafından kurulan Sarmaşık Derneği hakkında “KCK” kapsamında yeni soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında derneğin ilk yönetim kurulu üyelerinden olan ve 2010 yılında kanserden hayatını kaybeden gazeteci-yazar Evrim Alataş da ifadeye çağrıldı.

Evrim’i gökte arayınTaraf gazetesi muhabiri Remzi Budancir'in haberine göre; Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, 2006 yılında yoksul ve ihtiyaç sahiplerine özellikle kuru gıda yardımı yapmak için kurulan Sarmaşık Derneği hakkında KCK kapsamında yeni bir soruşturma başlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Barosu Başkanı Emin Aktar, AKP eski Diyarbakır Milletvekili Kutbettin Arzu, Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği Raif Türk, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Fahrettin Akyıl, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Fikret Öcal, Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu’nun da kurucuları arasında olduğu derneğe yönelik ilk soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesine başvurulmuştu. Bu soruşturma Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından “kaynakların PKK’ya aktarıldığı” iddiasıyla yapılan suç duyurusunun ardından yapılmıştı.


Evrim’i de ifadeye çağırdılar

Sarmaşık Derneği hakkındaki ikinci soruşturma ise KCK kapsamında oldu. İddialara göre bir gizli tanığın ifadelerinin ardından başlatılan yeni soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimlerden biri ise Taraf yazarı Evrim Alataş oldu. Sarmaşık Derneği’nin kuruluşunda görev alan, ilk yönetim kurulu üyelerinden biri olan Alataş, 2010 yılında kansere yenik düşmesine rağmen ifade için çağrıldı. Avukat Erhan Ürküt, Alataş’a ifade tebligatı yapıldığını doğruladı.


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