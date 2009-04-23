İki yiğit çıktı meydane, ikisi birbirinden merdane

Edirne Valisi Büyük, bu yıl düzenlenecek 648. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin tanıtımı için sumo güreşçisi getireceklerini açıkladı.



Edirne Valisi Mustafa Büyük, bu yıl 648.'si düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeteri kadar değerlendirilemediğini belirterek, ''Japonlar'ın dünyaca tanınan sumo güreşi ile Kırkpınar yağlı güreşlerini yan yana getireceğiz'' dedi.



Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın öncesinde ve sonrasında Edirne için bir avantaj haline gelmesinin gerektiğini belirterek, ''Kırkpınar'ı yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla projeler geliştirerek, Kırkpınar'ın tanıtımına yönelik çalışmalarımız oldu. Japonya Kültür ve Turizm ataşesiyle bir proje hazırladık. Arzumuz, iki ayrı dünyadaki güreşleri sumo güreşleri ile Edirne'deki Kırkpınar güreşlerini biraz daha yan yana getirerek, daha iyi tanıtarak ilgi uyandırmak'' dedi.



Kırkpınar'ı biraz da kültür ve sanat etkinliği olarak görmenin gerektiğini kaydeden Büyük, şöyle konuştu:



''Kırkpınar geçen yıl Avrupalı Seçkin Destinasyonlar ödülünü aldı. Avrupa Birliği tarafından kültürel mirası teşkil etme kapsamına alındı. Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kırkpınar'ı daha iyi değerlendirme arzusu içerisindeyiz. Ancak Kırkpınar sırasında Edirne'de kapasiteler zaten doluyor. Daha uzun zamana yayılarak bu işin gösteri kısmını sanat, kültür faaliyeti kısmının da yoğunlaştırıldığı noktaya gelmesi lazım. Geleneksel yapısı güreşlerde ve onun geleneğindeki yapıyı aynen muhafaza etmekle birlikte görsel kısmını, etkinlik kısmını biraz daha genişletmek gerekiyor.



Belediyeyle beraber çalışacağız. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün bu hafta sonu itibarıyla çalışması var. Edirne'den vali yardımcımız katılıyor. Güreşler kısmında da ilgiyi attıracak bir şey yapmak gerekiyor. Bu kadar çok sayıda güreşçiyi o kısa süre içerisinde güreştirebilmek, ilgi uyandırmak da lazım. Gösteri kısmını yakalayamıyoruz. Aynı anda onlarca güreş yapılıyor. Kim neyi izlediğini, kimin kazandığını, kimin kaybettiğini bilmiyor. Burası panayıra dönüyor. Bu olmuyor. Biraz daha seçkin, daha düzenli bir yapı oluşmalı. Güreş kısımına bizim bir müdahalemiz yok ama biz bu programı yürütebilmemiz için ihtiyaçları da ortaya koyuyoruz. İlgililer gereğini yapacak.''



Kırkpınar’da sumo güreşe



Büyük, sumo güreşçilerine Kırkpınar etkinliklerinde bir gösteri maçı yaptıracaklarını belirterek, ''Sumo farklı bir güreş. Bizim tanışmadığımız bir kültür ama bununla daha güzel, cazip ve ilgi uyandıracak bir etkinlik oluşturabiliriz. Bu daha önce de gündeme gelmişti'' dedi.



Kırkpınar'ı takip eden geleneksel bir kitlenin bulunduğunu ve bu kitlenin Kırkpınar'a ilgi duyduğunu ifade eden Büyük, ''Onların da arzu ettiği, güreşlerde Kırkpınar bir anlamda zirve noktası. Pehlivanlar da burada sağlayacağı başarı ile isim yapma imkanı buluyor. Biz Kırkpınar'ı bu anlamda daha da iyileştirmeliyiz. Bir şeyler yapmalıyız'' diye konuştu.



Eurosport yayını



Büyük, geçmişi çok eskiye dayanan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Avrupa'nın ünlü spor kanalı Eurosport tarafından yayınlayabileceğini belirterek, ''Sumo ile yağlı güreşi yan yana getirmedeki amaçlarımızdan birisi de bu... Tanıtma amaçlı yapılsın diye iç içe, yan yana getirelim diyoruz. Sumo ile yağlı güreşleri dünyadaki spor kanallarına bir belgesel türü çekimi vermek, yayınlatmak hedefimiz var'' dedi.



Kırkpınar için uğraş vermeye devam edeceklerini kaydeden Büyük, Edirne'de yeterli alt yapının bulunmadığına dikkati çekti.



Kente gelen prestijli misafirlerin kamuya ait misafirhanelerde konuk edildiğini söyleyen Büyük, ''Halbuki bizde çok daha nitelikli tesisler olmalı, oralarda biz misafirlerimizi ağırlamalıyız. Daha geliri düşük insanları kamu misafirhanelerine yönlendirmeliyiz. Bu alanda eksiklik, kolay değişmiyor. Şehirlerin kaderleri kısa süreli faaliyetlerle olmuyor ama bunların birikimi sonucu bir yöneliş oluyor. O yönelişi sağlamayı arzu ediyoruz'' dedi.

