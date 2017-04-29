İki yeni KHK: 3974 kişi kamudan ihraç edildi.

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan ve Resmi Gazete'de yayınlanan iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3974 kişi kamudaki görevlerinden ihraç edildi, 14 dernek kapatıldı.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 689 ve 690 sayılı KHK'lar ile 731 kişi görevlerine iade edildi ve 5 dernek tekrar açıldı.

Çarşamba günü de 667 sayılı KHK kapsamında Fethullah Gülen Cemaati'nin emniyet teşkilatındaki yapılanmasıyla bağlantıları olduğu şüphesiyle 9.103 polis görevden uzaklaştırılmıştı.

Son KHK'larla birlikte, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevinden alınan ya da uzaklaştırılan kişi sayısı 148 bini aştı.