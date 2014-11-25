T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki yeni ismin katıldığı HDP'nin İmralı heyeti, pazar günü ada yolcusu

HDP heyeti 30 Kasım 2014 Pazar günü Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirecek

25 Kasım 2014 16:57

HDP, genişletilmiş İmralı heyetinin 30 Kasım Pazar günü adaya giderek Abdullah Öcalan ile görüşeceğini duyurdu.

HDP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada ''İmralı heyetimiz genişletilmiş haliyle 30 Kasım Pazar günü adaya giderek Öcalan ile toplantı yapacak'' denildi.

HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yer aldığı mevcut İmralı heyetine, DEP eski Milletvekili Hatip Dicle ve Demokratik Özgür Kadın Hareketi temsilcisi Ceylan Bağrıyanık Ceylan Bağrıyanık da katıldı.

ETİKETLER

hdpheyetyeni isimlerpazzar günüimralıöcalanhatip dicleceylan bağrıyanık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24