İki yeni ismin katıldığı HDP'nin İmralı heyeti, pazar günü ada yolcusu

HDP, genişletilmiş İmralı heyetinin 30 Kasım Pazar günü adaya giderek Abdullah Öcalan ile görüşeceğini duyurdu.

HDP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada ''İmralı heyetimiz genişletilmiş haliyle 30 Kasım Pazar günü adaya giderek Öcalan ile toplantı yapacak'' denildi.

HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yer aldığı mevcut İmralı heyetine, DEP eski Milletvekili Hatip Dicle ve Demokratik Özgür Kadın Hareketi temsilcisi Ceylan Bağrıyanık Ceylan Bağrıyanık da katıldı.