T24 LogoT24 Logo
Politika

İki yeni bakanlık kuruluyor

Başbakan seçimlerden sonra iki yeni bakanlık oluşturacak: Su Kaynakları Bakanlığı ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

21 Ocak 2009 02:00

Başbakan Tayyip Erdoğan, yılbaşından hemen sonra aldığı bir kararla, yeni bir Devlet Bakanlığı oluşturarak, AB ile müzakereleri bu bakanlığa bağlamıştı. Ancak Başbakanlıkta konuşulanlar, kabinedeki bakan sayısının önümüzdeki birkaç ay içinde daha da artacağını gösteriyor.

Başbakanlık kulislerine göre, Erdoğan yerel seçimlerden hemen sonra iki yeni bakanlık kurmaya hazırlanıyor. Bunlar; Su Kaynakları Bakanlığı ile Yerel Yönetimler Bakanlığı olacak.


Su bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sorumluluk alanının daraltılması ve Türkiye’nin suya ilişkin tüm kaynak ve bunların kullanımının yeni bakanlığın yetkisine devredilmesiyle oluşturulacak.


Yerel Yönetimler Bakanlığı ise, halen İçişleri Bakanlığı’nın yetkisi altında alan bazı alanların sorumluluğunu alarak kurulacak. Bu çerçevede, il özel idareleri ile belediyelerin bu yeni bakanlığa bağlanması planlanıyor.


Devlet Bakanı ve Türkiye’nin AB görüşmelerinde Baş müzakerecisi olarak atanan Egemen Bağış ile Kabinedeki Bakanlık sayısı 25’e çıkmıştı.


Yeni iki bakanlığın, en geç Nisan ayında oluşturulması planlanıyor. Böylece, hükümetteki bakan sayısı da, Başbakan dahil 27’ye ulaşacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24