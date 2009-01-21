İki yeni bakanlık kuruluyor

Başbakan Tayyip Erdoğan, yılbaşından hemen sonra aldığı bir kararla, yeni bir Devlet Bakanlığı oluşturarak, AB ile müzakereleri bu bakanlığa bağlamıştı. Ancak Başbakanlıkta konuşulanlar, kabinedeki bakan sayısının önümüzdeki birkaç ay içinde daha da artacağını gösteriyor.



Başbakanlık kulislerine göre, Erdoğan yerel seçimlerden hemen sonra iki yeni bakanlık kurmaya hazırlanıyor. Bunlar; Su Kaynakları Bakanlığı ile Yerel Yönetimler Bakanlığı olacak.





Su bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sorumluluk alanının daraltılması ve Türkiye’nin suya ilişkin tüm kaynak ve bunların kullanımının yeni bakanlığın yetkisine devredilmesiyle oluşturulacak.





Yerel Yönetimler Bakanlığı ise, halen İçişleri Bakanlığı’nın yetkisi altında alan bazı alanların sorumluluğunu alarak kurulacak. Bu çerçevede, il özel idareleri ile belediyelerin bu yeni bakanlığa bağlanması planlanıyor.





Devlet Bakanı ve Türkiye’nin AB görüşmelerinde Baş müzakerecisi olarak atanan Egemen Bağış ile Kabinedeki Bakanlık sayısı 25’e çıkmıştı.





Yeni iki bakanlığın, en geç Nisan ayında oluşturulması planlanıyor. Böylece, hükümetteki bakan sayısı da, Başbakan dahil 27’ye ulaşacak.



