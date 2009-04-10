İki yazar tartışmanın ölçüsünü kaçırdı

Sevan Nişanyan ve Hulki Aktunç, 'lagaluga’ kelimesi yüzünden birbirine girdi. Nişanyan, Taraf Gazetesi’ndeki köşesinde, Aktunç’un 'lagaluga’ kelimesinin kökeni konusunda 'salladığını’ yazdı.



Aktunç’un Nişanyan’a cevabı şu oldu: "Büyük Argo Sözlüğü’mü yuttururum; dahası, eşin için hazırladığın o dillere düşmüş b.k kavanozuna da kafanı sokarım..." Nişanyan da bu sözleri, blog’undaki, "Beyin yerine g.t taşıyanlar" sayfasına aldı.



"Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü"nün yazarı olan Sevan Nişanyan, 10 Mart 2009’da, Taraf Gazetesi’ndeki köşesinde "Lagaluga" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Nişanyan yazısında özetle şöyle dedi: "(...) Günün sürprizi lagaluga (...) Ama piyasadaki Türkçe sözlüklerin hiçbirinde yok. Hadi TDK’nın güncel Türkçeyi takip etmek gibi bir derdi yok, onu geçtik. Ama Kubbealtı’nda da yok, Meydan Larousse’ta da yok. Nişanyan’da hepten yok. Bir tek Hulki Aktunç’un Argo Sözlüğü’nde var. O da sallamış, onomatope demiş, yani ’ses benzetmesiyle yapılmış kelime.’"



Aktunç bu yazı üzerine, 11 Mart 2009’da Nişanyan’ın blog’una bir ’cevap’ gönderdi. Nişanyan, iki ayrı yazıyı birleştirip blog’unun "Beyin yerine g.t taşıyanlar" başlıklı, kendisine gelen hakaret içerikli maillerin yer aldığı sayfaya koydu. Aktunç’un yazısı şöyle: "(...) Hulki Aktunç yanılmış’ diyebilirsin, ’sallamış’ dersen iş başka, o zaman sana Büyük Argo Sözlüğü’mü yuttururum; dahası, eşin için hazırladığın o dillere düşmüş b.k kavanozuna da kafanı sokarım... anladikos? ... somut konuştum ben seninle ey kavanoz... bir kez daha ağzını bozarsan, neler olacağını, senin kendi ZARİF b.k kavanozuna gönderme yaparak söyleme adamlığını gösterdim... seninle daha fazla zaman yitirmeyeceğim... yalnız, benimle konuşurken adam olmanı son kez hatırlatıyorum... bu tavsiyemi dinle... Şirince’nle ve en önemli icadın olan b.k kavanozunla başbaşa kal... bulaşma bana... ’Boş davul’ mu?... sen kendi b.k kavanozunu doldurmaya çabala Nişan efendi... anladikos?..."



Neden böyle bir tepki verdiğini sorduğumuz Hulki Aktunç şunları söyledi: "Kendisi saygısız birisi. Bana sallamış diyemez. O kim ki? Bana sallamış demek haddine mi düşmüş? Kendisi umurumda değil. Sözlüğüyle ilgili hataları vardı, oradan kuyruk acısı var."



Amaç teşhir



Nişanyan ise Aktunç’un tepkisi ve bu yazıyı blog’unda yayımlama nedenini şöyle açıkladı: "Yazımda kendisine ufaktan dokunmuştum. Bu tepkiyi aldığıma çok da şaşırmadım. Kendisi bu seviyenin adamı. Yazıyı yayınladım, çünkü fikir tartışmasında hakaret ve küfür kültürü var. Bu giderek kontrolden çıkıyor ve beni çok rahatsız ediyor. Bununla mücadele edilmeli. Bu kişi terbiyesizliği hak olarak görüyor. Bunu çirkin buluyorum ve teşhir edilmesi gerektiğini düşünüyorum."

