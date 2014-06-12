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Yaşam

İki yavru köpek yeşil renkte doğdu!

İspanya’da doğum yapan bir köpeğin yavrularından ikisi yeşil doğdu

12 Haziran 2014 19:59

İspanya’nın Valladolid kentinde doğum yapan köpeğin yavrularından ikisi yeşil renkte dünyaya geldi. Köpeğin sahibi Aida Vallelado Molina, "Onları ilk gördüğüm zaman inanamadım. Önce köpeklerin kirli olduklarını sandım ve onları temizlemeye çalıştım. Ancak yeşillikleri gitmedi" diye konuştu.

Cnnturk.com’da yer alan habere göre, Köpeklerden dişi olanı ölürken erkek olanı halen hayatta. Ancak onun da sağlığının iyi olmadığı belirtiliyor.

Madrid Compultense Üniversitesi yetkilileriyle iletişime geçen yerel gazete Laguna Al Dia, üniversite yetkililerinden bunun bilim literatürüne geçebilecek bir olay olduğu bilgisini aldığını yazdı.

2012'de de bir Labrador yavrusu yeşil renkte doğmuştu. Benzeri bir olay 2008'de New Orleans'ta rapor edilmişti.

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