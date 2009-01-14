'İki yabancıyla görüşüyoruz'



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, transfer konusunda açıklamalarda bulundu. İsim vermeden 2 Avrupalı futbolcuyla görüştüklerini belirten Denizli, yeni transfer Yusuf Şimşek'in takıma olumlu katkı yapacağını da sözlerine ekledi.





Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Beşiktaş'ta, teknik direktör Mustafa Denizli, gazetecilerle sabah kahvaltısında buluştu.



Denizli'nin, takımın kaldığı Gloria Golf Serenity Otel'de gazetecilere verdiği kahvaltıya, yardımcıları Tayfur Havutçu, Zafer Eğer ve Stefano Moreno da katıldı.



Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin aldığı başarının çok önemli olduğuna işaret eden Denizli, Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan ve yarı finale çıkan takımların teknik direktörlerinin Türkiye'de görev yapıyor olmasının da ender rastlanan bir durum olduğunu vurguladı.



Türk futbolunun birçok ülkeden daha iyi düzeyde olduğunu dile getiren Denizli, ''Çünkü 30-40 yıl önce bizden daha iyi tesislere sahip olan ülkeler, bugün o tesisleri yenileyemediklerinden dolayı beklenen gelişimi sürdüremediler. Ancak, Türkiye özellikle son 10 yılda, bu alanda yaptığı yatırımlarla, iyi seviyeye ulaşmıştır. Türkiye zor bir futbol ülkesi. Belki futbol kalitesi tam istenilen düzeyde değil ama, mücadelelerin yüksek olduğu liglere sahibiz. Türkiye liglerinin özetleri izlenildiğinde, çok güzel goller, üretilen pozisyonlar, çok güzel kurtarışlar, izleyiciyi mutlu eden pozisyonlar var. Bu gelecek için de sevindirici gelişmedir'' dedi.



BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLİKLERİ



Gazetecilerin, takımın eksiklikleri konusundaki sorularını da yanıtlayan Denizli, fizik olarak bir sorunları olmadığını dile getirdi.



Denizli, ''Oyun kuralları içinde agresif, biraz daha sert, rakibi hırsıyla ürküten bir takım olmamız lazım. Pas yüzdemizin daha iyi bir konuma gelmesi lazım. Topu ne kadar iyi kullanırsak, fiziksel harcamamız da o kadar azalır. Şu anda bizim sıkıntılarımızın en önemlisi top kaybıdır'' dedi.



Bazı futbolcuların top kayıplarının maçlara göre değiştiğine dikkat çeken Denizli, bu nedenle antrenmanların büyük bölümünde dar alanda kısa paslaşmalar çalıştıklarını kaydetti.



Özellikle deplasmandaki puan kayıplarıyla ilgili bir soru üzerine Denizli, ''Bizim iç ve dış sahadaki oyun anlayışımız farklı değil. Futbolda oynadığınız oyunlar değil, aldığınız neticeler hafızada kalıyor. Oynadığımız maçlar gözünüzün önüne gelirse, bu oyun anlayışı benim futbol mantığımın gerisinde değil. Bu oyun şeklimizle aslında bana göre 5-6 puan kaybettik. Bu kadar pozisyon üretip gol atamamak, böyle devam etmeyecektir'' şeklinde konuştu.



Kısa vadede ligde şampiyon olmayı hedeflediklerini ifade eden Denizli, uzun vadede ise Beşiktaş'ın geleceğine yönelik adımlar atılacağını kaydetti. Denizli, uzun vadedeki hedefleri kapsamında yurt içinde ve yurt dışında izleme merkezleri oluşturulacağını belirterek, yaş farkı gözetmeksizin yetenekli olan bütün futbolcularla temasa geçeceklerini söyledi.



Batuhan Karadeniz'in Eskişehirspor'a kiralanmasıyla ilgili soru üzerine Denizli, ''Genç futbolculara gösterdiğim yakın ilgi geçmişteki çalışmalarımdan ortadadır. 16-17 yaşındaki çocukları Avrupa kupalarında oynattım. Bu karar, bir son değil, başlangıçtır. Batuhan'ın performansını takımdayken yüzde 30 yüzde 40 görürken, şimdi yüzde 90 göreceğiz'' diye konuştu.



Batuhan'ın kiralanmasının futbolcu için daha iyi olduğunu belirten Denizli, 1 yıl sonra takıma döndüğünde performansını herkesin göreceğini vurguladı.



YUSUF'UN TRANSFERİ



Denizli, ''Delgado ile Yusuf birarada oynar mı?'' sorusuna, ''Beraber oynasınlar diye aldık'' cevabını verdi.



Yusuf'un oynadığı bölgede Delgado'nun görev yaptığını ancak aynı mevkide bir futbolcuya daha ihtiyaçları olduğunu ifade eden Denizli, ''Herhangi bir zor durumda o bölgeye ikinci bir Delgado bulma şansımız yoktu. Delgado'nun doktoru ile görüştüğümüzde bize '4 hafta sonra tam anlamıyla iyileşir' diyemiyor. Şartlar ortadaydı, böyle bir oyuncuyu yurt dışında bulma şansımız yoktu. Yusuf, neler yapabileceğini bildiğimiz bir oyuncu. Yusuf bu ülkenin milli takımında oynadığında gayet olumlu, ama Beşiktaş'a gelince insanların kafasında soru işareti oluyor. Olur mu böyle birşey? Bu kısa vadeli planın bir parçasıdır. Gayet uyumlu bir oyuncu, takımla çok kısa bir sürede kaynaştı'' dedi.



AVRUPA'DAN 2 YABANCI



Öte yandan kahvaltının son bölümünde basın mensuplarının transferle ilgili ısrarlı sorularını da yanıtlayan Mustafa Denizli, şu ana kadar gazetelerde yer alan futbolcuların hiç birisiyle ilgilenmediklerini vurguladı.



Denizli, ''Transfer gizliliği diye bir olay var. Ancak şunu söyleyebilirim ki, hem kısa vadede hem uzun vadede yararlanabileceğimiz 2 Avrupalı futboluyla görüşmelerimiz sürüyor'' dedi.

