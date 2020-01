İki üvey kızına cinsel istismar ve eziyetten 43 yıl hapis cezası

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da üvey kızları D.Y.\'nin (11) cinsel organını çakmakla yakmak ve S.Y.\'ye (13) \'cinsel istismarda\' bulunmakla suçlanan M.Y. (27), toplam 43 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl şubat ayında Kulu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, anneleri cezaevinde olan D.Y. ve S.Y., üvey babaları M.Y. ile birlikte yaşamaya devam etti. Rahatsızlanan D.Y., geçen yıl 11 Şubat\'ta hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, D.Y.\'nin cinsel organında yanık tespit edince durumu polise bildirdi. D.Y.\'nin verdiği ifadenin ardından, polis, şüphe üzerine üvey baba M.Y.\'nin ifadesine başvurdu.

\'SİNİRLENDİM ÇAKMAKLA YAKTIM\'

M.Y. ifadesinde, eve gittiğinde çocuğun iç çamaşırlarını sobanın yanında kanlı halde gördüğünü, nedenini sorduğunu, çocuğun çubuk soktuğunu söylemesi üzerine sinirlendiğini iddia ederek, çakmakla çocuğun cinsel organını yaktığını söyledi. Bunun üzerine M.Y., gözaltına alındı.

İSTİSMAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis, psikolog eşliğinde D.Y\'nin ablası S.Y.\'nin de olayla ilgili ifadesine başvurdu. S.Y., konudan haberdar olmadığını ancak üvey babasının kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. S.Y. ifadesinde \"Annem cezaevine girdikten sonra M.Y. bana 4-5 sefer cinsel istismarda bulundu\" dedi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İki kardeş de devlet koruması altına alınıp, çocuk esirgeme yurduna yerleştirildi.

ŞİKÂYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER

Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci ve son celsesine S.Y., D.Y. ve anneleri F.Y. katıldı. S.Y. ve D.Y.\'nin isteği üzerine tutuklu olan üvey babaları M.Y. salon dışına çıkarıldı. Ardından iki kardeş sosyal hizmetlerden gelen uzman eşliğinde ifade verdi. İki kardeş, \"M.Y. sadece bizi dövdü. Daha önce şikâyetçiydik ama şimdi şikâyetçi değiliz. Sanık bize dövmenin dışında bir şey yapmadı. Şimdiki ifademizi dikkate alın. M.Y.\'nin annemizden boşanmasını istiyoruz\" diye ifade verdi.

DNA TESTİ YAPILDI

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, D.Y.\'nin üvey babası M.Y.\'den korktuğu için ifadesini değiştirip, şikâyetinden vazgeçtiğini, M.Y.\'nin de ifadesinde üvey kızının cinsel organını çakmakla yaktığını itiraf ettiğini belirtti. Savcılık, yapılan testte, D.Y.\'nin iç çamaşırından alınan örneklerle, M.Y.\'nin DNA\'sının eşleştiğini, S.Y.\'nin ise cinsel istismara uğradığının sabit olduğunu belirterek M.Y.\'nin cezalandırılıp tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Sanık M.Y. ise mahkemedeki savunmasında, \"Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.Y.\'ye S.Y.\'ye yönelik \'çocuğa cinsel istismar\' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, üvey baba olması ve suçu birden fazla işlemesi nedeniyle sanığın cezasını 33 yıl 9 aya çıkardı. Ceza, sanığın mahkemedeki iyi halinden dolayı 28 yıl 1 ay 15 güne indirildi. Mahkeme heyetinin, D.Y.\'ye yönelik \'çocuğa cinsel istismar ve eziyet\' suçundan da 15 yıl hapis cezası vermesiyle, sanık M.Y. toplam cezası 43 yıl 1 ay 15 gün hapis oldu.