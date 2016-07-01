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İki üniversiteye daha kayyum atandı!

Turgut Özal Üniversitesi ile İpek Üniversitesi'ne kayyum atandı

01 Temmuz 2016 21:12

Turgut Özal Üniversitesi ile İpek Üniversitesi'nin kurucusu olan vakıflara kayyum atanmasına karar verildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açtığı davalarda mahkemeler, Turgut Özal Üniversitesinin kurucusu olduğu "Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı" ile İpek Üniversitesinin kurucusu olduğu "Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı"nın yöneticilerinin görevden uzaklaştırılarak, yerlerine kayyum atanmasına karar verdi

Vakıflar Genel Müdürlüğünün açtığı davalarda mahkemeler, Turgut Özal Üniversitesinin kurucusu olduğu "Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı" ile İpek Üniversitesinin kurucusu olduğu "Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı"nın yöneticilerinin görevden uzaklaştırılarak, yerlerine kayyum atanmasına karar verdi

 

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