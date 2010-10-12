T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ANKARA (A.A)

12 Ekim 2010 13:36

-İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Bartın Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve profesör doktor alacak. Alımlara ilişkin duyurular, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyurulara göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Fen Edebiyat Fakültesinin katıhal fiziği, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bölümleri için 2 profesör, uygulamalı matematik bölümü için 1 doçent, Orman Fakültesinin orman ürünleri kimyası ve teknolojisi bölümü için 1 profesör, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yönetim ve organizasyon ile kentleşme ve çevre sorunları bölümleri içinse 2 profesör alınacak. Başvurular 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığına, şahsen yapılacak. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilemeyecek. -BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Öte yandan Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, daimi statüde 2 profesör doktor alacak. Mühendislik Fakültesinin endüstri ve makine mühendisliği bölümlerinde istihdam edilmek üzere 2 profesör doktor alınacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24