-İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Bartın Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve profesör doktor alacak. Alımlara ilişkin duyurular, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyurulara göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Fen Edebiyat Fakültesinin katıhal fiziği, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bölümleri için 2 profesör, uygulamalı matematik bölümü için 1 doçent, Orman Fakültesinin orman ürünleri kimyası ve teknolojisi bölümü için 1 profesör, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yönetim ve organizasyon ile kentleşme ve çevre sorunları bölümleri içinse 2 profesör alınacak. Başvurular 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığına, şahsen yapılacak. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilemeyecek. -BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Öte yandan Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, daimi statüde 2 profesör doktor alacak. Mühendislik Fakültesinin endüstri ve makine mühendisliği bölümlerinde istihdam edilmek üzere 2 profesör doktor alınacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar.