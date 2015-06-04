İki üniversite öğrencisi denizde boğuldu

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde denize giren 5 üniversite öğrencisinden 19 yaşındaki Kaan Drama ile aynı yaştaki arkadaşı Mehmet Demirez boğularak can verdi. Üç öğrenci ise vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, Marmara Ereğlisi'ne bağlı Sultanköy Mahallesi'nde meydana geldi.



Namık Kemal Üniversitesi'nde öğrenci olan 19 yaşındaki Mehmet Demirez, Kaan Drama, Burak Demirbaş, Yağmur Karakoyun ve Bilal Karakiraz, birlikte Sultanköy mahallesinde denize girdi.



Denizdeki dev dalgaları aldırış etmeden açılan öğrencilerin çırpınmaya başladıklarını görenler, güvenlik ekiplerine haber verdi.

Sahilde bulunanlar da denize girerek Burak Demirbaş, Yağmur Karakoyun ve Bilal Karakiraz'ı boğulmaktan kurtarıp kıyaya çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından 3 üniversite öğrencisi Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaan Drama ve Mehmet Demirez tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan üniversiteli gençlerin cansız bedenleri savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.