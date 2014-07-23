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Dünya
Deutsche Welle

İki Ukrayna jeti düşürüldü

Doğu Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna ordusuna ait iki savaş jetini düşürdüğü bildirildi.

23 Temmuz 2014 20:17


Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, ayrılıkçıların Suchoi Su-25 tipi iki savaş jetini Donetsk'in doğusunda Savur Mogila bölgesinde düşürdüğünü duyurdu. Ordunun basın sözcüsü Aleksey Dmitraşkovski, pilotların akıbetinin ise bilinmediğini söyledi.

Ayrılıkçıların bir sözcüsü ise pilotlardan birinin fırlatma sistemini kullanarak kendini kurtardığını, ikinci uçaktaki pilotun ise ağır hasar görmüş şekilde kuzeye doğru uçmaya devam ettiğini kaydetti.

Ayrılıkçılar bir gün önce de iki Suchoi jetinin vurulduğunu iddia ediyor. Ayrılıkçılar uçakları düşürmek için taşınabilir füze fırlatma sistemleri kullandıklarını ileri sürüyor, ancak uzmanlara göre bu sistem sadece alçaktan uçan hava araçlarını vurabilir.

Ukrayna'nın doğusunda geçen hafta da Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağı vurularak düşürülmüştü. Uçakta yolcu ve mürettebatıyla birlikte 298 kişi bulunuyordu. Batı ülkeleri uçağın düşürülmesinden ayrılıkçı güçleri sorumlu tutarken, ayrılıkçılar ise Ukrayna ordusunu suçluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Doğu Ukrayna RusyaUkraynaSuchoi Su-25DonetskSavur MogilaAleksey DmitraşkovskiSuchoiMalezya HavayollarıMH17Welle Türkçe dpa/DW/HS/BW

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