T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki uçağın havada çarpışmasını kule anonsu önledi

Türk Hava Yolları'nın TK2151 sefer sayılı Ankara-İstanbul yolcu uçağının havalanmak üzereyken kalkışını iptal etmesi, büyük faciayı engelledi

23 Ağustos 2014 22:09

Türk Hava Yolları'nın 15.00'te havalanması gereken TK2151 sefer sayılı Ankara -İstanbul yolcu uçağı, havalanmak üzereyken kalkışını iptal etti. Yolcuların aprona dönen uçaktaki endişeli bekleyişi sonrası facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre Türk Hava Yolları'nın 15:00'te havalanması gereken TK2151 sefer sayılı Ankara-İstanbul yolcu uçağı, havalanmak üzereyken kalkışını son anda iptal etti. Uçak, kulenin tavsiyesi üzerine en yüksek hızdan geri döndü.

Uçak kalkış için pistte en yüksek hıza ulaştığı sırada başka bir uçak iniş yapmak üzereydi ancak teknik bir nedenle pisti pas geçmek zorunda kaldı. İşte tam bu sırada Ankara-İstanbul uçağı havalanıyordu. Kulenin anonsuyla kalkış son anda engellendi. Yani Ankara'da az kalsın feci bir kaza yaşanacaktı. İki uçak havada çarpışmaktan saniyelerle kurtuldu.

THY'nin olayla ilgili olarak saat 16.15 itibarıyla yaptığı açıklamada uçağın 30 dakika içinde kalkacağı bilgisi verildi. Yapılan anonsla geri dönen uçağa yapılan anonsun içeriğiyle ilgili olarak THY doğru bilginin Devlet Hava Meydanları İşletmeleri'nden alınabileceğini söyledi.

 

ETİKETLER

thyuçakkuleankaraistanbulyolcu uçağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24