İki uçağın havada çarpışmasını kule anonsu önledi

Türk Hava Yolları'nın 15.00'te havalanması gereken TK2151 sefer sayılı Ankara -İstanbul yolcu uçağı, havalanmak üzereyken kalkışını iptal etti. Yolcuların aprona dönen uçaktaki endişeli bekleyişi sonrası facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı.



Hürriyet.com.tr'nin haberine göre Türk Hava Yolları'nın 15:00'te havalanması gereken TK2151 sefer sayılı Ankara-İstanbul yolcu uçağı, havalanmak üzereyken kalkışını son anda iptal etti. Uçak, kulenin tavsiyesi üzerine en yüksek hızdan geri döndü.



Uçak kalkış için pistte en yüksek hıza ulaştığı sırada başka bir uçak iniş yapmak üzereydi ancak teknik bir nedenle pisti pas geçmek zorunda kaldı. İşte tam bu sırada Ankara-İstanbul uçağı havalanıyordu. Kulenin anonsuyla kalkış son anda engellendi. Yani Ankara'da az kalsın feci bir kaza yaşanacaktı. İki uçak havada çarpışmaktan saniyelerle kurtuldu.



THY'nin olayla ilgili olarak saat 16.15 itibarıyla yaptığı açıklamada uçağın 30 dakika içinde kalkacağı bilgisi verildi. Yapılan anonsla geri dönen uçağa yapılan anonsun içeriğiyle ilgili olarak THY doğru bilginin Devlet Hava Meydanları İşletmeleri'nden alınabileceğini söyledi.