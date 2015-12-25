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Dünya

İki turiste tecavüz eden ve öldüren işçiler idama mahkum edildi

İdama mahkum edilen işçiler, polisteki ilk ifadelerini işkence altındaki verdikleri gerekçesiyle geri çekmişti

25 Aralık 2015 01:08

Tayland’ın Samui Adasındaki mahkeme 22 yaşındaki iki göçmen işçiyi, turistlere cinayet ve tecavüzden suçlu bulup idama mahkum etti. 30 gün içinde kararı temyiz için kaçak oldukları belirlenen mahkumların bir üst mahkemeye başvurma hakkı saklı tutuluyor. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tayland’ın turistik adalarında 2 Birmanya asıllı Myammar vatandaşı göçmen işçi 2014 yılında adada konaklayan çifti öldürmekle suçlanmış, göçmen hakları savunucuları davada taraf olmuştu.

Maktüllerden David Miller'in (24) erkek kardeşi Michael Miller bugün açıklanan kararın ardından “Bugünkü kararın David ve Hannah için adaleti temsil ettiğine inanıyoruz” dedi. Cinayetten bir gün sonra ingiliz çiftin cesedi çıplak olarak kıyıya vurmuş, Hannah Witheridge (23) ismindeki kadının tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü tespit edilmişti. 

 

İşçiler ifadelerini baskı altında verdiklerini söylemişti

 

Turistlere lüks tatil olanakları sunan adada çalışan Myammar vatandaşı iki işçi olaydan iki hafta sonra suçlarını itiraf etmiş ve ölüm cezasıyla yargılanmaya başlamıştı. Polis ikilinin cinayeti itiraf ettiğini ve DNA örneklerinin de bunu teyit ettiğini söylemişti ancak zanlılar daha sonra baskı ve zorlamayla ilk ifadelerini verdiklerini söyleyerek ifadelerini değiştirdi.

Kasım ayında olan olaydan sonra yargılama başlamadan önce Göçmen Hakları Kuruluşu kanıtların kötü saklandığı, tanıkların tehdit edildiği ve iki şüphelinin işkence gördüğünü ileri sürmüştü. Tayland polisi olayda cesetlerin yanında bulunan izmaritlerdeki DNA kalıntılarının iki adamı suçlamak için yeterli olduğunu belirtti. İşçi hakları ve göçmen işçilerin çalışma şartları konusunda sivil insiyatiflerin girişimleri açısından dünyanın dikkatini çekmişti.

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