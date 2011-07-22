-İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ HAKKARİ (A.A) - 22.07.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, askeri araçların geçiş güzergahına mayın döşemeye çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Gelişen köyü kırsalında, askerlerin geçiş güzergahına mayın döşemeye çalışan terör örgütü PKK üyeleriyle sıcak temas sağladı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 2 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari Askeri Hastanesinde tedavi altına alındı. Teröristlerin döşemeye çalıştığı mayın, askerler tarafından imha edildi.