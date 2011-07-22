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İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ HAKKARİ (A.A)

22 Temmuz 2011 18:57

-İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ HAKKARİ (A.A) - 22.07.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, askeri araçların geçiş güzergahına mayın döşemeye çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi.  Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Gelişen köyü kırsalında, askerlerin geçiş güzergahına mayın döşemeye çalışan terör örgütü PKK üyeleriyle sıcak temas sağladı.  Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 2 asker hafif yaralandı.  Yaralı askerler, Hakkari Askeri Hastanesinde tedavi altına alındı.  Teröristlerin döşemeye çalıştığı mayın, askerler tarafından imha edildi. 

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