İki takımın da rahat ve açık bir futbol sergilediği maçı Aytemiz Alanyaspor kazandı

Ligde kalmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor son hafta da karşı karşıya geldi.



İki takımın da rahat ve açık bir futbol sergilediği maçı 3-2 ile Aytemiz Alanyaspor kazandı.



Karşılaşma da bir çok gol pozisyonu yaşanırken, Aytemiz Alanyaspor ofansif anlamda Antalyaspor'a oranla daha iyi bir görüntü verdi.



Aytemiz Alanyaspor'a ligin son haftasında galibiyet gollerini getiren isimler ise Douglas (2) ve Lucas Villafanez olurken, Antalyaspor'un golleri de Milan Jevtovic ve Doukara'dan geldi.



Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor sezonu 40 Antalyaspor ise 38 puanla kapattı.