İki sözlük, 2020 için yılın kelimesini "pandemi" olarak belirledi

Merriam-Webster sözlüğü ve Dictionary.com, 2020'nin kelimesi olarak "pandemi"yi belirledi. İnternet üzerinde yapılan "pandemi" aramalarının 11 Mayıs'tan bu yana yüzde 13,500 oranında arttığı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Oxford Languages (Oxford Diller), Covid-19 krizi döneminde çok sayıda yeni terimin kullanıldığını belirten 16 sayfalık bir rapor hazırladı. Oxford Languages'a göre, 2020'nüm zorlukları, bir sözlük yazarının görevinin önemine işaret etti. Oxford, yeni terimler nedeniyle 2020'nim tek kelimeye sığdırılamayacak bir yıl olduğunu savundu. Oxford'un 2020 için belirlediği kelimelerde polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestolara neden olan ABD'de George Floyd'un ölümünden, salgınla ilgili komplo teoristlerine verilen isme kadar pek çok kelime yer aldı.

Merriam-Webster ve Dictionary.com ise "pandemi"nin 2020'de yılın kelimesi olması için yeterli olduğuna karar verdi.

Marriam Webster editörü Peter Sokolowski, "Pandemi' kelimesi gelecekte bu dönemi anlatmak için kullandığımız terim olacak" dedi. Dictionary.com editörü John Kelly ise, Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs salgınını pandemi ilan ettiği 11 Mart'tan bu yana internet üzerinden yapılan aramalarda yüzde 13,500'lük bir artış olduğunu belirtti.