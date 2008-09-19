İki sevinç, bir hüzün

UEFA Kupası'ndaki temsilcilerimiz 1. tur ilk maçlarına çıktılar. Galatasaray, Bellinzona'yı 4-3 yenerek tur kapısını aralarken, Beşiktaş da Metalist Kharkiv'i 1-0'la geçerek avantaj sağladı. Paris Saint Germain'e 2-1 yenilen Kayserispor ise tur şansını oldukça zora soktu.
Galatasaray UEFA Kupası 1. tur ilk maçında deplasmanda Bellinzona'yı 4-3 yendi. İsviçre temsilcisi karşısında 2 kez geriye düşen temsilcimiz Lincoln'ün son dakika golüyle tur kapısını sonuna kadar açtı. Gol düellosunun galibi Aslan
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Beşiktaş UEFA Kupası 1. tur ilk maçında İstanbul'da Metalist Kharkiv'i 1-0 yendi. Holosko'nun tek golü siyah-beyazlıları Ukrayna'ya avantajlı götürdü. Avantaj Kartal'da
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UEFA Kupası 1. tur ilk maçında kendi sahasında Fransa'nın Paris Saint Germain takımıyla karşı karşıya gelen Kayserispor sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Batman Kayseri'de!
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