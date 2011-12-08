T24 LogoT24 Logo
Dünya

İki sevgilisiyle birlikte yaşıyor

ABD'de Seksolog kadın, kendisine aşık iki erkekle aynı evi paylaşıyor. Sevgililerinden birinden ise çocuk sahibi.

08 Aralık 2011 02:00


T24 - ABD'de Seksolog kadın, kendisine aşık iki erkekle aynı evi paylaşıyor. Sevgililerinden birinden ise çocuk sahibi.


İki sevgilisiyle birlikte yaşıyor

Daily Mail gazetesinde yer alana habere göre, ABD’nin California Eyaleti’nde yaşayan seksolog Jaiya Ma (34), kendisine âşık iki erkekle aynı evi paylaşıyor. Ma, bunu nasıl “başardığını” şöyle anlatıyor: “6 yıldır Jon Hanauer’la (49) beraberdim. Dans kursunda Ian Ferguson’la (44) tanıştım. Ondan hamile kaldım. Daha sonra Ian’ı, Jon’la yaşadığım eve getirdim. Jon’u, hep birlikte yaşamaya ikna ettim. Oğlumun iki babası olduğu için çok mutluyum.”



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24