İki sevgilisiyle birlikte yaşıyor



T24 - ABD'de Seksolog kadın, kendisine aşık iki erkekle aynı evi paylaşıyor. Sevgililerinden birinden ise çocuk sahibi.







Daily Mail gazetesinde yer alana habere göre, ABD’nin California Eyaleti’nde yaşayan seksolog Jaiya Ma (34), kendisine âşık iki erkekle aynı evi paylaşıyor. Ma, bunu nasıl “başardığını” şöyle anlatıyor: “6 yıldır Jon Hanauer’la (49) beraberdim. Dans kursunda Ian Ferguson’la (44) tanıştım. Ondan hamile kaldım. Daha sonra Ian’ı, Jon’la yaşadığım eve getirdim. Jon’u, hep birlikte yaşamaya ikna ettim. Oğlumun iki babası olduğu için çok mutluyum.”







