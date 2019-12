İki sevgilinin akılalmaz intihar planı!

T24-

Ziya Hopa, sevgilisine "Sen zayıfsın, sana kıyamam. Önce sen beni vur. Bende, yaralı haldeyken seni vururum."dedi. Bunun üzerine Reyhan Ateş, av tüfeğini sevgilisinin kalbine dayayıp ateş etti. Sevgilisinin kanlar içinde yere yığılması üzerine şok geçiren Reyhan Ateş'de 6'ncı katın balkonundan altamak istediği sırada ev sahibi arkadaşı tarafından kurtarıldı. Ziya Hopa, olay yerinde hayatını kaybederken, Reyhan Ateş'de 'kasten adam öldürmek' suçundan gözaltına alındı. Konya Adliyesi'nde mübaşir olarak çalışan Ziya Hopa, eşinden ayrı yaşayan sevgilisi Reyhan Ateş ile dün saat 13.00 sıralarında Ateş'in kadın arkadaşı A.T.'nin merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki evinde buluştu. İddiaya göre, iki sevgili, eşlerinden ayrılamadıkları ve bu yüzden de evlenemedikleri için intihar etmeye karar verdi. İki sevgili ilk önce hap atarak intihara kalkıştı. Başarılı olamayınca Reyan Ateş, bileklerini keserek hafif şekilde yaralandı. İntihar etmekte kararlı olan iki sevgili bu kezde Ziya Hopa'ya ait av tüfeğiyle intihar etmek istedi. Ziya Hopa, saat 23.00 sıralarında bir alışveriş merkezine giderek, tüfeğine fişek aldı. Ardından sevgilisinin bulunduğu A.T.'nin evine geldi. Ziya Hopa ve Reyhan Ateş, saat 05.00 sıralarında kadar sohbet etti, ardından 'Biz birbirimizi seviyoruz. Biz bu dünyada birleşemedik ve mutlu olamadık, öbür dünyada mutlu olmak istiyoruz' yazılı birer not bıraktıktan sonra av tüfeği ile intihara kalkıştı. Ziya Hopa, sevgilisine "Sen zayıfsın, sana kıyamam. Önce sen beni vur. Bende, yaralı haldeyken seni vururum."dedi. Bunun üzerine Reyhan Ateş, av tüfeğini sevgilisinin kalbine dayayıp ateş etti. Sevgilisinin kanlar içinde yere yığılması üzerine şok geçiren Reyhan Ateş'de 6'ncı katın balkonundan altamak istediği sırada ev sahibi arkadaşı A.T. tarafından kurtarıldı. A.T. daha sonra 112 Acil Servise haber verdi. Ziya Hopa olay yerinde yaşamını yitirirken, sinir krizi geçiren Reyhan Ateş'e ise olay yerine gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Ziya Hopa'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Reyhan Ateş, yapılan sorgulamanın ardından 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. İki sevgilinin eşlerinden boşanmak için her hangi bir boşanma davası açmadığı, Ziya Hopa'nın da daha önce Seydişehir'deki Eti Alüminyum Fabrikası'nda çalıştığı, fabrikanın 2005 yılında özelleşmesinin ardından 4/C kapsamında Konya Adliyesi'nde göreve başladığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.