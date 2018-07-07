İki şehirden daha İnce'ye destek

CHP'de olağanüstü kurultay için bazı delegelerin imza toplamaya başlamasının ardından il teşkilatlarından da 24 Haziran'daki seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. İnce'nin memleketi Yalova'dan destek gelirken, Bursa'dan ise 'değişim' mesajı geldi.

CHP Yalova İl Başkanı Bahar Doğan, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel vekurultay delegeleri, Muharrem İnce’yi desteklediklerini dile getirdiler.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 24 Haziran seçimleri sonrasında partinin oy oranını 35 yıl aranın ardından yüzde 30’un üzerine çıkartan Muharrem İnce’nin genel başkanlık yürüyüşü sürüyor. Partide bir çok kesimden İnce’nin genel başkanlığa gelmesi yönünde sesler yükseliyor. Muharrem İnce’nin genel başkanlık yürüyüşüne CHP Yalova İl Teşkilatından da destek geldi. CHPYalova İl Başkanı Bahar Doğan, İnce’yi desteklediklerini dile getirdi.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu doğru hamlelerle seçim sürecine yön vermiş ve bizi umutlandırmıştır. Alınan kararlar sonucu cumhurbaşkanı adayı yapılan Muharrem İnce 'nin müthiş performansı ve 50 günde yaptığı 100 miting sonucunda 35 yıldır ilk defa yüzde 30'un üzerinde oy aldık. Gelecek adına umutlandık ve heyecan duyduk. Yerel seçimler yaklaşırken, bu umut ve heyecanın devam etmesini istiyoruz. 24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zaruri hâle getirmiştir. Değişimin, heyecan ve umudun Muharrem İnce ile yakalanacağını düşünüyoruz. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin sayın genel başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimizi kamuoyumuzla paylaşır selam, sevgi ve saygılarımızı sunarız”.

Bursa’da CHP’liler değişim istiyor

CHP 'de kurultayın toplanması için Bursa 'da partililer eski başkanlarından Gürhan Akdoğan öncülüğünde bir araya gelerek, "Ortaya çıkan sorunları değerlendirmek ve çözmek için olağanüstü kurultay , bir çıkış yolu olarak düşünülmektedir" denildi.

CHP Bursa eski İl Başkanı Gürhan Akdoğan öncülüğünde Mahfel Çay Bahçesi’nde partililerin de katılımlarıyla basın toplantısı düzenlendi. CHP’de değişim rüzgarlarının estiği bugünlerde tabanın bir kısmı olağanüstü kurultayın toplanması gerektiği görüşünde birleşti.

CHP Bursa eski İl Başkanı Gürhan Akdoğan, "Bu seçimler, başkanlık rejimini getiren anayasa değişikliğinin uygulamaya konulmasını engellemenin son fırsatıydı. Muharrem İnce 'nin 50 gün gibi kısa bir zaman içinde hazırlanıp yürüttüğü seçim kampanyasında seçmenlerin yüzde 30’unu aşkın bir bölümünden oy alması gerçekten büyük bir başarıdır, herkesin gönlünde de bir umut ışığı oluşturmuştur" dedi.

CHP'nin aldığı oy oranının ise başarısızlık olduğunu dile getiren Akdoğan, "Ancak diğer taraftan partimizin aldığı oy oranı ise hangi gerekçeye sığdırılırsa sığdırılsın başarısızlığın önemli göstergesidir. Dahası seçim değerlendirmesinde genel başkanın kendi oy oranımız üzerinden en azından ‘Gözden geçireceğiz’ yaklaşımı içinde öz eleştiri yapmak yerine bundan hiç söz etmeden ‘Seçimin tek kaybedeni AK Parti’dir kazanan demokrasidir’ söylemi toplumda ve partilerimizce karşılık bulmadığı gibi örgüt tabanında da ciddi rahatsızlığa sebep olmuştur. Bu sürecin daha önceleri 8 kez olduğu gibi bu kez de üstü örtülerek geçiştirileceği kanısı oluşmuştur” ifadelerini kullandı.

"Çağdaş demokrasilerde özellikle bu gibi özel önem taşıyan seçimlerde başarılı sonuç alamayan partilerin liderlerinin sorumluluğu bizzat üstlenmeleri ve bunu gereğini yapmaları gelenek haline gelmiştir. Yeni hayallerin, yeni umutların yeşertilebilmesi bu gibi cesaretli adımlar atılmasıyla mümkün olabilecektir" diyerek sözlerini sürdüren Akdoğan, "Ortaya çıkan sorunları değerlendirmek ve çözmek için olağanüstü kurultay , bir çıkış yolu olarak düşünülmektedir. kurultay isteği, CHP’nin politikalarını değiştirmeye çalışan anlayışlara, başarıyı yakalayamayan yönetimlere karşın; Partimize gerçekten katkı koyacak, güç verecek, omuz verecek partimizi her alanda güçlendirecek; geçmişine, tüzüğüne, programına ve daha ötesine seçimlerde iktidar yolunu açma doğrultusundadır" denildi.