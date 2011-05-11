İki şehir projesine ilk tepkiler....

T24- Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı İstanbul'a 2 yeni şehir projeyle ilgili olarak uzmanların ilk tepkileri şöyle:





Mehmet Murat Çalık - Şehir Plancıları odası 2. Başkanı



Başbakan'ın İstanbul'da yeni şehirler kurma projesini değerlendiren Şehir Plancıları odası 2. Başkanı Mehmet Murat Çalık, Karadeniz kıyısında yapılacak olması çevre açısından çok kötü olacağını söyledi. Çalık şöyle devam etti, "İstanbul'un bütün doğal kaynakları kuzeyde bulunuyor. İstanbul'un kuzeye doğru yayılması geleceği açısından çok büyük risk taşıyor. Kuzey'de ormanlarımız var bunlar ne olacak. Su havzalarının akıbeti belli değil. Buralar bizim değil bizden sonraki nesillere bırakacağız. Bu arazilerde birşeyler yapmak deprem sorununu çözmüyor. Bunu planlı yapılaşmalar ile çözebiliriz.

Yeni şehirlerin kurulacağı Karadeniz Bölgesi'nin deprem riskine de değinen Çalık şöyle konuştu; "İstanbul'un kuzeyleri topografik olarak Marmara kıyılarına göre daha güvenli. Ama oraya Marmara kıyılarında yaşayanlar taşnmayacak. Oralara yeni nüfuslar gelecek ve şu anda yaşadığımız şehir merkezleri ne olacak. İlave trafik sorunları çıkacak. Bütün bunların iyi planlanması gerekiyor"



Ahmet Vefik Alp – Mimar, Kentbilimci, Yüksek mühendis



Eyüp ve Gaziosmanpaşa Belediyeleri’nin Karadeniz kıyısında (Kilyos dediğimiz bölge) zemini oyulmuş, krater boşlukları gibi delikler var.

Ben o projeyi desteklemiştim. ‘İstanbul’un dev köstebek yuvalarını kapatalım’ demiştim.



Çıkan hafriyatın Karadeniz’e dökülmesi de kirlilik yaratıyor. O bölgedeki Terkos Gölü de bundan etkileniyor. Tatlı suyu ile Karadeniz’in tuzlu suyunun karıştığı söyleniyor.



Ben o bölgenin tematik kent, sağlık turizmi için olduğunu düşünüyorum. O maden ocaklarının yeşillendirilmesi, rehabilite ederek kazanılması doğru bir karar

Karadeniz’deki taş ocaklarının yerine, kanaldan çıkacak toprakla doldurulması ve sağlık ağırlıklı bir şehir kurulmasını destekliyorum. Ben öyle olduğunu biliyorum. Ben daha önce o konuda bir çalışma yaptım. Bir bakanımla da konuştum.



Riva’da yeşil bir ağ var. Orada pek sıkıntı yok. Taşocakları falan tek tük var. Ben prensipte projeyi destekliyorum ama şartlarım var. Birincisi bu iki kentin İstanbul’a yeni ilave nüfus getirmemesine izin vermemeliyiz. Bir kısım yeniden yapılanırken bir kısım yerlerinde yeniden yeşillendirilmesi şartımdır.



İkincisi 3. Boğaz Köprüsü. Bu yeni kentler ve kanal Karadeniz’e açılacak. Yeşil alanları ve su kaynaklarını barındıran bölge olması önemli. Ciğerlerimizden küçük bir parça kaldı. Bu üç proje de bu bölgeye giriyor. O zaman çok dikkatli olmak lazım. Bunları doğru yaparsak biteriz, kabus ve korku şehri olur. Bunları doğru yaparsak da İstanbul uçar gider.





İsmet Yıldırım – KİPTAŞ Genel Müdürü



Bildiğim bir projeydi. Önemli bir proje. İstanbul’un o bölgelerinin yeniden vücuda getirilmesi güzel fikir.

İki yeni şehirden Anadolu için olan Tuzla’ya yakın kısıma, Avrupa Yakası’nda olan da Arnavutköy'e inşa edilecek.





Serdar İnan - İşadamı



Kanal İstanbul projesi için 30 milyar dolar teklif veren İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan, Başbakan Erdoğan'ın Avrupa Yakası'nda yeni bir şehir kurulması için işaret ettiği bölgenin şu anda ekolojik bir çöplük olduğunu iddia etti. Bölgeye yeni bir şehir kurulması fikrini son derece olumlu bulduğunu kaydeden İnan, hurriyet.com.tr'ye şöyle konuştu:



"Sözü edilen bölge, Terkos gölünün doğusundaki yaklaşık 400 km2'lik bir alan. 30 km uzunluğunda bir kıyısı var. Ama doğası çok kötü. Çünkü bölgedeki kömür ve linyit ocakları o alanı resmen eklojik bir çöplük haline getirmiş. Bence bir şehir kurulması için çok uygun bölge. Ayrıca hızlı trenlerle şehire bağlanacak olmasuı ve üçüncü köprü yollarına çok yakın olması cazibesini artıracak."



Murat Yalçıntan - Şehir planlamacısı



Kuzeye yapılacak her türlü büyüme projesinin İstanbul’un intiharı olacağını düşünüyorum. Deprem meselesinde hakiki gerekçe olmadığını düşünüyorum. Ekonomik büyümeye yönelik olduğunu düşünüyorum. Bunun da krize gebe olduğunu düşünüyorum.



Sinan Genim - Mimar



Kilyos’u geçtikten sonra Uskumruköy ve Yalıköy’e kadar uzanan Kuzeybatıya uzanan kıyı şeridinin hemen gerisidir. 100 yılı geçen bir sürede orada tahribat var. Orada ağaçlıklı bir oku var. Makilik alandır. Oranın rehabilitesi için iyi bir fırsat Burası yeşil alan falan değil. Orada 100 yılı geçen ağaç bulamazsınız. Şehrin içindeki kaosu yaşamamak gibi bir şansımız olacak Şöyle bir tehlikesi var. 1960’larda Paris’in üzerine böyle bir baskı vardı. Paris’in dışındaki bir alana yaptılar.





Garabet Hemengül - Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı



Karadeniz kıyısında kurulacak alana olumlu bakıyorum. Anadolu Yakası’nda sanıyorum Gebze bölgesini işaret ediyor. Sanıyorum rant sağlanmasın diye Başbakan açıklamadı kesin bölgeyi. Atıl olan bölgelerin konut olarak kazandırılması güzel. Avrupa Yakası’nda kanal projesi, yeni kurulacak havaalanının kurulacağı bölge Çatalca olarak görülüyordu. O bölgeler prim yapacak. Çekim merkezi olacak.



