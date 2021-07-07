"İki seçmenden biri 'Süleyman Soylu istifa etmeli' diyor; 'Erdoğan tarafından görevden alınmalı' diyenlerin oranı yüzde 51"

26 bölge, 27 il, 230 noktada 3 bin 848 kişiyle yapılan Türkiye Siyaset Paneli Haziran 2021 Araştırması’nın sonuçlarını Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Araştırmalardan Sorumlu Genel Koordinatörü Siyaset Bilimci Derya Kömürcü değerlendirdi. Anket sonuçlarına göre, iki seçmenden biri organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla birlikte gündemden düşmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için "İstifa etmeli" diyor. Soylu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 51.

“Anket sonuçlarına göre seçmenlerin yüzde 58’i organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları karşısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlarını tatmin edici bulmuyor. “

“Seçmenin yüzde 67’si borçlarını ödeyememekten, yüzde 58’i kendisi ya da ailesinden birinin eğitim alamamasından korkuyor. “

“Ekonomik sorunların nedeni dış güçlerin saldırılarıdır” görüşüne katılanların oranı yüzde 41.”

“Ekonomik sorunların kaynağında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini görenlerin oranı yüzde 53.”

“Ekonomik sorunların nedeni, ülke yönetiminde liyakatsizlik ve adam kayırmacılığın geçerli olmasıdır” diyenler yüzde 68 seviyesinde.”

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e konuşan Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Araştırmalardan Sorumlu Genel Koordinatörü Siyaset Bilimci Doç. Derya Kömürcü, mayıs ayında Sedat Peker’in açıklamalarından haberdar olanların sayısı yüzde 56.5 iken şimdi bu oranın yüzde 90’a ulaşmış olduğuna dikkati çekti, şunları kaydetti:

“AKP’ye oy verme eğilimindekilerin yüzde 21’i, MHP’ye oy verme eğilimindekilerin yüzde 28’i Soylu’nun savunmasını yetersiz buluyor”

“Peker’in açıklamalarına Süleyman Soylu’nun verdiği yanıtları tatmin edici bulup bulmadıklarını sorduğumuzda seçmenlerin yüzde 58’i tatmin edici bulmadığı yanıtını veriyor. Bu tabii muhalefet partilerinin şu anda sahip olduğu seçmen desteğini aşan bir oran olarak dikkat çekiyor ve iktidar kanadından sınırlı oranda da olsa Soylu’ya yönelik bir eleştiri olduğunu gösteriyor.

Derinlemesine incelediğimizde AKP’ye oy verme eğilimindekilerin yüzde 21’i, MHP’ye oy verme eğilimindekilerin yüzde 28’i Soylu’nun savunmasını yetersiz bulduğunu dile getiriyor. Dahası iki seçmenden biri Soylu’nun istifa etmesi gerekir diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmalı diyenlerin oranı ise yüzde 51."

Kararsız ve oy kullanmayacaklar kümesinde toplamda 10.5 puanlık düşüş

Kömürcü, “Bugün seçim olsa Cumhur İttifakı’nın işi ne kadar zor?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bizim Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi olarak 6 aydır yaptığımız araştırmaların gösterdiği, AKP ve MHP oylarında çok radikal olmayan ama her ay birike birike sonunda anlamlı ve fark yaratabilecek bir noktaya varan bir gerilemenin olduğu. Buna karşılık son iki aya kadar muhalefet oylarında kayda değer bir artıştan ziyade kararsızlar ve oy kullanmayacağını ifade edenlerde ciddi bir artış gözlemliyorduk. Ancak mayıs ve haziran araştırmalarımızda söz konusu kararsız ve oy kullanmayacaklar kümesinde toplamda 10.5 puanlık bir düşüş görüyoruz."

“Erdoğan’a kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı azalıyor”

“Erdoğan’a “asla oy vermem” diyenler şu anda Türkiye’nin en kitlesel ve kararlı siyasal gücünü oluşturuyor” diyen Kömürcü, “Şubat ayında ölçtüğümüzde yüzde 43 çıkmıştı, bugün yüzde 50.4 çıkıyor. Dahası Erdoğan’a kesinlikle oy veririm diyenlerin oranında geçen aya göre haziranda 4 puanlık bir azalma söz konusu” bilgisini aktardı.