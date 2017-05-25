İki şair, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek için açlık grevine başlıyor

76 yaşındaki şair Abdullah Nefes ve 73 yaşındaki şair Selah Özakin, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Özakman ve öğretmen Semih Özakça'ya destek için süresiz açlık grevine başlıyor.

Gülmen ve Özakça, "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevlerinin 76'ncı gününde tutuklanmıştı.

Gazete Duvar'dan Anıl Mert Özsoy'un haberine göre; şairlerden Selah Özakin pazartesi günü Abbasağa Parkı’nda, Abdullah Nefes de salı günü Ankara’da süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlayacaklarını bildirdiler.

Abdullah Nefes, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Semih ve Nuriye ölüme terk edildiler. Günde 11 ilaç kullanıyorum ve dayanabildiğim kadar dayanacağım greve. Bize bu yola girmekten başka çare bırakmadılar. Biz bir örgüt değiliz. Tek başımıza bir ses olmak istiyoruz. İnsanların açlık grevi yaptıkları alanı insanlara kapattılar. Bu gaddarlığı durdurmak için bir kıvılcım olmak istiyoruz."