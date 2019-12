İki profesörden 'Mustafa'ya dava

Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Orhan Kural, Can Dündar’ın senaryosunu yazıp yönettiği 'Mustafa' filmiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu ise Mustafa’yı Atatürk’e layık bulmadığını açıkladı.



Sigara ile Savaş Derneği Kurucu üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Sigara ile Savaşanlar Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, Can Dündar’ın senaryosunu yazıp yönettiği 'Mustafa' filmiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Filmin Atatürk'ün saygınlığını aşındığını savunan Ercan ve Kural, filmde 'pofur pofur' sigara içilmesinden de şikâyetçi.



Şişli Adliyesine gelen Prof. Dr. Ercan ve Prof. Dr. Kural, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılan suç duyurusu dilekçesini basın mensuplarına okudu.



Dilekçede, Atatürk’ün Türk devriminin kurucusu ve Cumhuriyet ülküsünün yaratıcısı olduğu ifade edilerek, "Bu özellikleriyle Atatürk, Türk ulusunun yapışkanıdır, önderidir, örnek kişisidir. O, her Türk genci için olunması gereken bir simge kişidir" denildi. Dilekçede, şu görüşlere yer verildi:



"'Mustafa' filmi içeriği, ayrıca konulara yorumu ile Cumhuriyet ile Atatürk’ün saygınlığını aşındırmaktadır. Bunlar yetmezmiş gibi 'Mustafa' filminde Türklerin simgesel atasına pofur pofur sigara, ayrıca düşkün bir biçimde içki içirterek, Mustafa Kemal Atatürk’ün saygınlığı düşürülürken, Türk gençliğinin örnek aldığı kişi de manevi olarak öldürülmekte, buna ek olarak Türkiye tarihinin en büyük sigara reklamı, Atatürk kullanılarak yapılmaktadır. 'Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntüsüne yer verilemez' hükmünü içeren, 'Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun’un 3. maddesinin 6. bendine aykırı hareket edilmiştir. Sanığın (yapımcı Can Dündar) tutum ile eylemine uyan yasa hükümlerinin uygulanmasını, yargılama süresince bu filmin gösterimden kaldırılmasını saygılarımızla dileriz."



Kanadoğlu 'Mustafa' filmini eleştirdi:



'Mustafa' sipariş belgesel Atatürk'e layık değil



Deniz'de Pamukkale Üniversitesi'nin hazırladığı Atatürk'ü Anma programına katılan Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Can Dündar'ın hazırladığı `Mustafa' filmine göndermede bulunarak, "Mustafa belgeseli belirli düşüncelerin araya yerleştirilmesi suretiyle olumlu olmayan bir Atatürk çizgisi çizme peşinde. O yönüyle başarısız. Film yönüyle belgesel değil de, Can Dündar'ın yorumu olarak kabul ediyorum" dedi.



Sabih Kanadoğlu, `Atatürk'e layık olmak' konulu bir konferans verdi. Kanadoğlu'nun konuşmasından önce Pamukkale Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Orkestra Korosu'nun hazırladığı Atatürk Oratoryosu'nun programı sunuldu. Kanadoğlu, oratoryonun, Atatürk'ü `Mustafa' filminden daha iyi ifade ettiğini söyledi. Kanadoğlu konuşmasına "Sipariş üzerine belgesel hazırlayanlar, Pamukkale Üniversitesi Korosu'nun Atatürk'ü anlatımını örnek alsın" diye başladı. Kanadoğlu, 10 Kasım'ın Atatürk'ü yas havası içinde anmak değil, yeniden anlamak, hesap verme günü olduğunu söyledi. Kanadoğlu, şöyle konuştu:



`Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Atatürk'ten öğrenecek daha çok şeyimiz var. Ulusal onur, Atatürk'ün vazgeçemediği karakterlerindendir. Yakın zamanda ulusal onurumuzu zedeleyen çok olay yaşadık. Ulusal onurumuzu zedeleyen çabalar affedilemez. Ulusal onurunu kaybeden ülkeler fazla yaşayamaz, başkalarının uşağı olur."



‘Olumlu olmayan Atatürk çizgisi’



"Mustafa belgeseli, sizce sipariş üzerine mi hazırlandı?" sorusuna da yanıt veren Kanadoğlu, "Sponsorları var, kendileri söylüyor. Bu film Atatürk'ü anlatmıyor. Can Dündar'ın yorumudur. Mustafa filmini izledim. Film, olumlu olmayan Atatürk çizgisinin peşinde" diye konuştu.