İki partiden birleşme kararı

Engelsiz Türkiye Partisi ve Milli İttifak Platformu üyeleri Anadolu Partisi'ne katılma kararı aldı. Anadolu Partisi genel merkezinde düzenlenen törende, Engelsiz Türkiye Partisi Başkanı Muharrem Parmaksız ile parti yöneticilerine, Milli İttifak Platformu Başkanı Ruşen Yaşlıoğlu ile platform üyelerine rozet takıldı.

Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan, cumhuriyete sahip çıkmak isteyen herkese umut olmak için partiyi kurduklarını belirtti.

Tarhan, "Cumhuriyete omuz vermek isteyen, ülkemizin bölünmesini istemeyen, bizimle yola çıkan ve sonradan bize katılan herkesle birlikte yürüyecek ve eminim ki 7 Haziran akşamı Türkiye’yi hep birlikte şaşırtacağız" diye konuştu.