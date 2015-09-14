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İki parti daha seçimlerde yok

HEPAR ve Anadolu Partisi seçime katılmayacaklarını açıklamışlardı

14 Eylül 2015 09:47

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Özgürlük ve Dayanışma Partisi ile Emek Partisinin 1 Kasım'daki milletvekili genel seçimine katılmama talebine yönelik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Önder İşleyen'in 12 Eylül'de YSK'ya verdiği "partilerinin 1 Kasım'da gerçekleştirilecek 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılmaması" yönündeki talepleri gereğince, YSK'nın bu dönemdeki seçim iş ve işlemlerinde söz konusu partiye yer verilmemesi yönünde karar aldığı belirtildi.
 
Ayrıca, Resmi Gazete'de, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan'ın YSK'ya verdiği "1 Kasım'daki seçime katılmama kararı aldıklarına" yönelik taleplerinin de değerlendirildiği ve YSK tarafından söz konusu partinin seçime katılmaması yönünde karar verildiği kaydedildi. 
 

HEPAR ve Anadolu Partisi de seçime katılmayacaklarını açıklamışlardı

 

Emine Ülker Tarhan liderliğindeki Anadolu Partisi ve Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) 1 Kasım’da yapılacak genel seçimlere katılmayacaklarını açıklamışlardı.

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