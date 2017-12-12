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İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

12 Aralık 2017 02:41

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün 20.00 sıralarında Karapınar- Konya karayolunun 5\'inci kilometresindeki Apak Kavşağı\'nda meydana geldi. Aydın\'da bir akrabalarının düğününe katıldıktan sonra Ereğli\'ye gitmek üzere yola çıkan İbrahim Halil Karakaş yönetimindeki 20 ALV 76 plakalı otomobil, kavşakta Nedim Gürbüz yönetimindeki  42 JK 507 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada İbrahim Halil Karakaş ile yanında bulunan Emrah Berhan Görmen, Nur Sedef Demir ile diğer sürücü Nedim Gürbüz ve yanında bulunan Özbekistan uyruklu Bekmirzaeva Ranakhan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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