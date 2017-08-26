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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı

26 Ağustos 2017 04:53

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Seydişehir-Bozkır karayolunun 5\'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Özata yönetimindeki 42 K 4948 plakalı otomobil ile Kadir Akgül yönetimindeki 42 ZU 102 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Ali Özata yanındaki Fatma, Neşe ve Mustafa Özata yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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