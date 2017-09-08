İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 03.30 sıralarında, Nazilli- Bozdoğan Karayolu üzerinde meydana geldi. Nazilli\'den Bozdoğan\'a yönüne giden Selim Acar (34) yönetimindeki 35 R 2569 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Öznur G. yönetimindeki (38) 09 NM 625 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Selim Acar olay yerinde öldü. Diğer sürücü Öznur G. ise yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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