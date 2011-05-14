İki operasyonda toplam 12 PKK'lı öldürüldü

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde Irak’tan ağır silahlarla sınırdaki üs noktalarına sızma girişiminde bulunan PKK’lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda son 2 gün içinde 12 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Çatışmalarla ilgili bugün yapılan açıklamada, son günlerde bölücü terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine yönelik taciz ve sızma eylemlerinin yoğunlaştığı, Nisan ayı başından itibaren bu yana bu tarzda 13 eylem yapıldığı, eylemlerde zayiat meydana gelmediği belirtilirken şu bilgiler aktarıldı:

"12/13 Mayıs 2011 gecesi, Şırnak ili Uludere ilçesi güneyinde, Türkiye-Irak sınırında sınır güvenliğini sağlamakla görevli bir üs bölgesine hudut ötesinden yaklaşan kalabalık bir terörist grup tarafından sızma teşebbüsünde bulunulmuştur. Üs bölgesinde bulunan güvenlik güçleri tarafından sızma teşebbüsünde bulunan teröristlerin tespit edilmesi sonucu, teröristlerle sıcak temas sağlanarak bulundukları mevkiler destek silahları ile ateş altına alınmıştır. Sızma teşebbüsünde başarısız olan teröristlerin kaçış istikametleri, bölgeye sevk edilen silahlı helikopterler ve üs bölgesinde bulunan destek silahları ile ateş altına alınmış, aynı zamanda bölge özel birliklerle de takviye edilmiştir. Aralıklarla devam eden çatışmalar sonucu 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Genelkurmay Başkanlığı etkisiz hale getirilen PKK’lılarla birlikte 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait 15 şarjör, 450 mermi, 2 Biksi makineli tüfek, tüfeğe ait 300 mermi, 4 RPG-7 roketatar, 26 RPG-7 roketatar mühimmatı, 30 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 Doçka uçaksavar silahı, silaha ait 250 mermi, 39 el bombasının ele geçirildiğini bildirdi.



İkinci çatışmada 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı 13-14 Mayıs 201 gecesi Şırnak’ın Uludere ilçesi güneyindeki Türkiye-Irak sınırında sınır güvenliğini sağlamakla görevli bir başka üs bölgesine de sınır ötesinden yaklaşan teröristler tarafından taciz ve sızma girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Açıklamada, şöyle devam edildi:

"Sızma teşebbüsünün erkenden farkedilmesi sonucu bölücü terör örgütü mensupları ile çatışma çıkmış, bölgedeki unsurlar silahlı helikopter ve birliklerle takviye edilmiş, çıkan çatışma sonucu 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Her iki çatışmada da güvenlik güçlerinde herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir."



