İki oda bir hoca: 1 milyon 150 bin TL

Zeytinburnu Kiptaş Merkezefendi akıllı konutlarında 1 milyon 150 bin lira değer biçilen bir ev, “Pek muhterem bir hocaefendiye komşu olmak ister misiniz?” ilanıyla satışa çıkarıldı. Satış için görevlendirilen emlakçı, evin üst kat komşusunun Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü olduğunu söyledi. Ancak Ünlü’nün avukatı Fatih Oğuz, “Müvekkilim orada oturmuyor. Ama bir tanıdığı vardır, gider gelir. Orada yaşıyor gibi yansıtılarak pazarlama taktiği yapmak yanlıştır” dedi.

Tek tuşla kontrol edilebiliyor’

Gazete ilanları emlak satışı ve kiralaması için kullanılan en eski yöntemlerden. Ancak önceki gün gazetelerdeki bir ilan diğerlerinden oldukça farklıydı.

Milliyet’ten Arif Balkan’ın haberine göre evin satışı için ev sahibinden yetki alan emlakçının gazeteye verdiği “Zeytinburnu’nda pek muhterem bir hocaefendiye komşu olmak ister misiniz? Kiptaş Merkezefendi akıllı konutlarında 2+1, 130 metrekare” ilanı görenleri şaşırttı. Milliyet, bilindik ilanlardan oldukça farklı olan bu ilanın peşine düştü.

İlandaki numarayı arayarak bilgi aldığımız emlakçı Ahmet İnancı, eve ilişkin şu bilgileri verdi:

“Konutlardaki en güzel evlerden biri. Ev, güney cephesine bakıyor. Evdeki her şeyi tek tuşla kontrol edebiliyorsunuz. Bir pencereden denizi, bir pencereden ferah Zeytinburnu manzarasını görebiliyorsunuz. İki oda bir salon. Her şey konforunuz için düşünülmüş. Fitness, sauna, yüzme havuzu, 7/24 site güvenliği.”

‘Herkes merak ediyor’

Emlakçıyla sözleşip evi gezdiğimiz sırada İnancı’ya “İlanda belirtilen pek muhterem hocaefendi kim?” diye sorduğumuzda şu cevabı verdi: “Cübbeli Ahmet Hoca bir üst katta oturuyor. Biliyorsunuz ‘Ev alma komşu al’ diye bir deyimimiz var. Biz de bu kıymetli komşuyu ilanda belirtmek istedik. Evi satın almak için ya da kiralamak için arayan onlarca kişi var. Tabii herkesin evden önce sorduğu ilk soru bu oluyor. Herkes hocaefendinin kim olduğunu merak ediyor.”

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