İki metrelik çukur hayatını kurtardı

T24 - Libya'da bir şirkette taşeron olarak çalışan Baykız, hükümet güçlerinin baskın ve ateşinden iki metrelik bir çukurda 3 gün gizlenerek kurtulmuş.







Libya'nın Zıvitina bölgesinde bir Türk vatandaşı, bölgeyi ele geçiren yönetime bağlı askerlerin saldırısından kazdığı iki metrelik çukur sayesinde kurtuldu.

Libya'ya 1983 yılında gelen ve son olarak Ecdebiye ile Brega kentleri arasındaki Zıvitina bölgesinde İngilizlere ait bir şirkette taşeron olarak çalışan Mehmet Sait Baykız, bir süre öncesine kadar muhaliflerin kontrolünde olan Zıvitina'da 10 gün önce şiddetli çatışmalar yaşandığını anlattı.

Çatışmaların yaşandığı saatlerde şirkette bulunduğunu belirten Baykız, daha sonra muhaliflerin geri çekildiğini ve kontrolün lider Muammer Kaddafi'ye bağlı askerlerin eline geçtiğini söyledi.

Baykız, bölgeyi abluka altına alan askerlerin ev ve işyerleri ile gaz depolarına rastgele ateş açtığını, bunun üzerine önceden hazırladığı, üzerine iş makinesi park ettiği iki metre derinliğindeki çukurda gizlendiğini ifade etti.



"Çukurda üç gün"

Askerlerin gelmesiyle şirketteki bina ve konteynerlere ateş açıldığına şahit olduğunu anlatan Baykız, çukurda geçirdiği günleri şöyle anlattı:

''Askerlerin araçlarla bulunduğum yere doğru geldiğini görünce kazdığım çukura gizlendim. Bir süre sonra askerler geldi ve her tarafa ateş etmeye başladı. Daha sonra askerler ilerlemeye devam etti. Yaklaşık bir saat sonra askerlerin bölgeden uzaklaştığından emin oldum ve çukurdan çıkarak binaya girdim. Askerler doğuya doğru gittiği için tekrar gelebilirdi, bu nedenle yanıma yiyecek bir şeyler alıp çukura döndüm. Burada üç gün kaldıktan sonra savaş uçakları askerlere havadan bomba yağdırdı ve bombardımandan kurtulanlar bölgeyi terk etmeye başladı. Hayatımı iki metrelik çukura borçluyum. Eğer çukura girmeseydim beni de öldüreceklerdi ve şu anda yaşıyor olmayacaktım.''

Askerlerin bölgeden kaçmasıyla bulduğu bir araçla Bingazi'ye gelerek Türkiye Başkonsolosluğuna sığındığını belirten Baykız, Başkonsolos Ali Davutoğlu ile görüştüğünü ve yaşadığı panik nedeniyle pasaportunu kaybettiğini anlattı.



"Libya'ya döneceğim"

Baykız, Davutoğlu'nun kendisine yardımcı olarak yeni bir pasaport çıkarttığını, ayrıca Türkiye'ye gönderilinceye kadar da Bingazi'de yaşayan bir Türk ailesinin yanında kalmasını sağladığını söyledi.

Libya'da istikrar sağlanıncaya kadar Türkiye'de kalacağını belirten Baykız, ''Daha sonra buraya gelerek hem alacaklarımı tahsil edeceğim, hem de burada çalışmaya devam edeceğim. Yardımlarından dolayı Başkonsolosumuz Davutoğlu'na ve çalışanlara teşekkür ediyorum'' dedi.