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İki mahkûm cezaevinde seks için izin istedi

İzmir F2 Cezaevi’nde yatan iki hükümlü, cezaevinde seks yapmak ve çocuk sahibi olmak için izin verilmesini talep etti.

07 Aralık 2008 02:00

İzmir F2 Cezaevi’nde yatan iki hükümlü, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na başvurarak, cezaevinde seks ve çocuk sahibi olmak için izin verilmesini talep etti.

Komisyon Başkanı Prof. Zafer Üskül, böyle bir iznin hem mahkûmların davranışlarında iyileşmelere yol açacağını, hem de cezaevlerindeki cinsel taciz ve tecavüzlerin önüne geçebileceğini söyledi.

İzmir F2 Cezaevi’nden iki hükümlü, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na başvurarak, cezaevinde seks ve çocuk sahibi olmaya izin verilmesini istedi.
Yeni evli M.T., eşiyle çocuk sahibi olmak istediklerini, ancak fiziki olanaksızlıklar nedeniyle boşanmanın eşiğine geldiklerini yazdı. M.T., "Çocuk edinme hakkı ekmek, su, hava gibi her insanın en doğal hakkıdır" diyerek komisyondan yardım istedi.

Diğer hükümlü A.S. de şikáyetini, "İnsanız, yaşıyoruz ve daha kısırlaşmadık. Eşim ziyaretime geliyor ve camdan hayvanat bahçesini seyreden biri gibi bakıyorum" sözleriyle dile getirdi. Komisyon Başkanı Zafer Üskül, başvuruları prosedür gereği Adalet Bakanlığı’na gönderirken, komisyon uzmanlarına da konuyla ilgili dünya örneklerini inceletti.

Üskül, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Üzerinde düşünülmeye değer bir konu, araştırılmalı. Yurtdışındaki uygulamalar gözden geçirilmeli. Mahkûmların hem hapishane içindeki tutumlarının iyileştirilerek iyi halli olmalarının sağlanmasına katkıda bulunabilir, hem de cezaevlerindeki cinsel taciz ve tecavüzlerin önüne geçilmesinde olumlu etkisi olabilir."

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