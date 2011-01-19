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İKİ MADENCİNİN CESEDİ İÇİN DNA TESTİ ZONGULDAK (A.A)

19 Ocak 2011 12:21

-İKİ MADENCİNİN CESEDİ İÇİN DNA TESTİ ZONGULDAK (A.A) - 19.01.2011 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'daki patlamanın ardından 8 ay sonra cenazeleri çıkartılan Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesedinden alınan numunelerin DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bildirildi. Dün patlamada hasar gören Karadon Yeni Servis Kuyusunun kurtarma kafesiyle kuyunun eksi 720 metre derinliğinden çıkarılan cenazelerden savcının incelemesinin ardından DNA testi için alınan örnekler İstanbul'a gönderildi. Patlamadan sonra çıkarılan 28 cesedin karışması üzerine ailelerden o dönemde kan alındığından Düzcük ve Kartal'ın yakınlarından tekrar örnek istenmedi. Yapılacak testlerin sonuçlanmasının ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgunda bekletilen cenazelerin ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

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