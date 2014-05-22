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Spor

İki kulübe disiplin soruşturması

UEFA, Sivasspor ve Eskişehirspor'un 2007 yılından bu yana oynadıkları maçta sonucu etkileme teşebbüsünün olup olmadığını araştıracak

22 Mayıs 2014 08:12

Sivasspor ve Eskişehirspor hakkında, şike davası kapsamında, UEFA Disiplin Komitesi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

UEFA, Türkiye'de 3 Temmuz dosyası olarak bilinen şike soruşturmasında adı geçen kulüpler hakkında Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edene kadar hukuki süreci başlatmıştı.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada soruşturmanın statüdeki "27 Nisan 2007 tarihinden itibaren ulusal ve uluslararası düzeyde hiçbir maç sonucu etkileme girişimi veya teşebüsünde bulunmamış olmak" maddesi çerçevesinde yürütüleceği açıklandı.

Sivasspor ve Eskişehirspor ile ilgili dosya, 2 ve 3 Haziran tarihlerinde UEFA'nın Nyon'daki merkezinde karara bağlanacak.

Her iki takımın ceza alması halinde bu ekiplerin arkasından gelen Kasımpaşa ve Karabükspor'a Avrupa kupaları yolu açılacak. Bu arada Kasımpaşa'dan kulüp lisansı alamamıştı. Ancak lacivert beyazlılara 30 gün ek süre verilmişti.

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