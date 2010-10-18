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Dünya

İKİ KORE ARASINDAKİ KIRMIZI HAT YENİDEN AÇILDI SEUL (A.A)

18 Ekim 2010 14:11

-İKİ KORE ARASINDAKİ KIRMIZI HAT YENİDEN AÇILDI SEUL (A.A) - 18.10.2010 - Güney Kore ile Kuzey Kore'nin hava ulaşım yetkilileri arasında kullanılan, 24 saat açık telefon hattının 5 aylık kesintinin ardından yeniden açıldığı bildirildi. Güney Kore Birleştirme Bakanlığı sözcüsü Chun Hae-Sung, ''Pyongyang ile Incheon'da ana havaalanlarındaki kontrol kuleleri, bu sabah 09.00'da deneme görüşmesi yaptı'' dedi. Güney Kore gemisinin torpillenmesinin ardından Seul yönetimi misillemede bulunmaktan söz edince, Kuzey Kore hattı kesmişti. Güney Kore, torpilleme olayından Kuzey Kore'yi sorumlu tutmuştu.

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