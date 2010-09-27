-İKİ KOL NAKLİ YAPILAN HASTA İYİ DURUMDA ANTALYA (A.A) - 27.09.2010 - Trafik kazasında hayatını kaybeden Fatih Demirel'in iki kolunun başarıyla nakledildiği Cihan Topal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, doku reddinin yaşanmaması için çaba sarfedildiği bildirildi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. İsrafik Kurtcephe, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Dinç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Erdoğan, kol naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi - Estetik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Özkan ve ekibiyle basın toplantısı düzenleyerek, üniversitenin Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Uygulama ve Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen ameliyat ve hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Türkiye'de ilk kez yapılan bir ameliyatla silaj makinesinde çalışırken meydana gelen iş kazasında iki kolunu kaybeden Cihan Topal'a trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in iki kolunun nakledildiğini belirten Rektör Kurtcephe, ''Bugünler hem üniversite hem ülke tarihinin tıp camiası açısından insan sağlığı ve insanın geleceği açısından taşıdığı önem bakımından biz tarihçiler tarafından kayda geçirilecektir'' dedi. Kurtcephe, AÜ'nün organ naklinde ilklere imza attığını kaydetti. Bilek nakillerinde Türkiye'de şimdiye kadar bir uygulama olmadığını dile getiren Kurtcephe, ''Biz zor denilen ve kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir işi, her biri bir marka olan organ nakli, plastik cerrahi, ortopedi bölümlerimizdeki ekibimizle önemli bir ilke imza atarak yaptık'' diye konuştu. Trafik kazasında ölen ve kolları Cihan Topal'a nakledilen Fatih Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyen Kurtcephe, nakli gerçekleştiren ekibe de teşekkür etti. -''KIZIMIN ELLERİNDEN TUTUP PARKTA GEZDİRMEK İSTİYORUM''- Kurtcephe, naklin gerçekleştirildiği Cihan Topal'ın yoğun bakımdan çıktığı, serviste tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Hastanın, önceki yıl Doç. Dr. Ömer Özkan ile kendisini ziyaret ederek, ''Hocam, 2 yaşında bir kızım var. Ben kızımı ellerinden tutup parkta gezdirmek istiyorum. Eğer bunu bana ve benim gibilere sağlarsanız insanlık sizi asla unutmayacaktır. Bunu dört gözle ve heyecanlı bekliyoruz'' dediğini anlatan Kurtcephe, ''Cihan Topal ve benzeri durumdakiler bizleri arıyorlar ve bu dertlerine deva olmamızı istiyorlar. Bu ülke için uzuvlarını feda eden yüzlerce gazimiz var, kaza dolayısıyla uzuvlarını yitirenler var. Bu yapılan işlemler bunlar için kurtuluş reçetesi olacak inşallah'' dedi. Cihan Topal'ın, uzuvları bağışlayan aileye sonsuz saygılarını sunduğunu belirten Rektör Kurtcephe, sözlerini ''Cihan Topal (İnşallah en kısa zamanda sağlığıma kavuşup, bana uzuvları bağışlayan ailesinin ellerini evlatlarının elleriyle tutarak öpmek istiyorum) diyor. Bu gerçekten insanlık adına güzel bir gelişme'' diyerek tamamladı. -5 YIL ÖNCEKİ HAYAL- Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi - Estetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Özkan da, 5 yıl önceki hayalin gerçekleştirildiğini ifade ederek, ''Bu, kanuni ve teknik nedenlerle ertelediğimiz bir olaydı. Ben ülkem adına gurur duyuyorum. Daha birçok projemiz var. Bu ilkiydi. Bunları şimdilik paylaşmıyorum, az laf çok iş deyip bunları gerçekleştireceğiz'' dedi. Doç. Dr. Özkan, basın mensuplarının sorusu üzerine hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, konuşmasında, ''Ameliyat kısmı çok başarılı geçti'' sözlerini kullandı. -KRİTİK 24 SAAT ATLATILDI- Mikrocerrahi ile yapılan operasyonlarda sorunun genellikle 10 gün içerisinde çıktığına dikkati çeken Doç. Dr. Özkan, şu bilgileri verdi: ''İlk 24 saat çok önemliydi onu atlattık. Doku reddini engellemek için verilecek ilaçlar çok önemli. Bu konuda organ naklindeki arkadaşlar çok iyi destek oluyorlar. Doku reddinin olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 3 ayı atlattıktan sonra problemler hemen hemen kalmıyor. Bir yılın sonunda hemen hemen hiçbir problem yaşanmıyor.'' İşler yolunda giderse operasyonun 20'nci gününde fizik tedavi merkezinden destek alacaklarını belirten Doç. Dr. Özkan, ''3'üncü aydan itibaren elde duyu ve hareketlerle ilgili çabalarımız olacak. 6 ay sonra da elini kullanabileceğini umuyoruz. Bulunduğu seviye itibarıyla bundan ümitliyiz. Başarılı olacağını umuyoruz'' diye konuştu. Cihan Topal'ın elinin tamamını kullanabileceğini belirten Doç. Dr. Ömer Özkan, ''Avrupa'da 4 ülkede bu tür operasyonlar yapılıyor, biz 5'inci ülkeyiz bunu yapan. Avrupa'da başarılı sonuçlar elde edildi, bir yılın sonunda eller kullanılıyor'' dedi. -''UZUV BULMAK ZOR OLMAYACAK''- Bir soru üzerine uzuv bulmakta zorlanılmayacağını kaydeden Doç. Dr. Özkan, şöyle devam etti: ''Biz aslında zor olmayacağını öğrendik. İyi anlatılırsa, konuşması bilinirse, ikna edebilirsek çok zor olacağını düşünmüyorum. Aile o kadar olumluydu ki bize sadece (kimliğiniz sahte mi) diye sordu. Biz güven verdik. Hatta biz alıcıyı da oraya götürmüştük, yakın bir yerdeydi, onları bir araya getirdik ve çok çabuk kaynaştılar. Yani uzuv bulmada sorun yaşanacağını düşünmüyorum.'' Başka hangi uzuvlarda nakil planladıklarını soran bir gazeteciye Doç. Dr. Özkan, ''Bacak çok gündeme gelmez, hiçbir zaman gündeme gelmez. Ama gelebilecek çok şey var. Aklınıza gelmeyecek şeyler var inşallah onlar da gündeme gelecek'' yanıtını verdi. Doç. Dr. Özkan, ''Herkes alıcı olabiliyor mu?'' sorusuna da kan grubunun ve dokuların uyumlu olması halinde organ naklin yapılabildiğini söyledi. Çift kol naklinin kamuoyuna yansıdıktan sonra internetten çok fazla mesaj aldıklarını aktaran Doç. Dr. Özkan, konuyla ilgili mevzuatın bir aya kadar tamamlanabileceğini sözlerine ekledi.