İki kızını öldürüp intihar etti

Ankara'da kocasından ayrı yaşayan Türkan Güngör, 2 yaşındaki kızını biberonuna zehir koyarak, 14 yaşındaki kızını da uykusundayken av tüfeğiyle öldürüp intihar etti..



Kocası yaklaşık 1 ay önce evi terk eden Türkan Güngör (37) biri 2, diğeri 14 yaşındaki iki kızını öldürdükten sonra av tüfeğiyle intihar etti. Tüyler ürperten olay, evi terk eden Erol Güngör'ün, karısı ve çocuklarını telefonla arayıp cevap alamaması üzerine ortaya çıktı. Durumdan şüphelenen Güngör, yanına bir akrabasını da alarak karısı ve kızlarının birlikte oturduğu eve gitti.



Cesetlerle karşılaştı



Baba Erdal Güngör, zile basmasına rağmen kapı açılmayınca, çilingir çağırıp kapıyı açtırdı ve tüyler ürperten olayla karşılaştı. Ayrıldığı eşinin cansız bedeni oturma odasında, 2 yaşındaki kızı Duru Pınar ile ilköğretim son sınıf öğrencisi kızı Şükran Ece'nin cesetleri ise yataklarındaydı.. Olay yerinde inceleme yapan emniyet görevlileri, Duru Pınar'ın cesedinde herhangi bir kan ve yara izine rastlamadı. Bebeğin zehirlenerek veya boğularak öldürülmüş olma ihtimali üzerinde duran emniyet görevlileri, "Bebeğin yanında biberon vardı. Biberonuna zehir koymuş olabilir" şüphesini dile getirdi.

Küçük kızın nasıl öldüğü bugün yapılacak otopside netleşecek. 14 yaşındakı Şükran Ece'nin ise av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Anne Türkan Güngör'ün, oturma odasındaki koltuğa oturduktan sonra çenesinin altına av tüfeğini dayayarak tetiği çektiği belirlendi.



Arkadaşına söylemiş



Polisin yaptığı incelemede Türkan Güngör'ün, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı kocasının işyerini telefonla arayarak, ortak arkadaşlarına "Artık dayanamıyorum. Hem çocukları hem de kendimi öldüreceğim" dediği ileri sürüldü. Türkan Güngör'ün önceki gün akşam sinir krizi geçirerek apartmanda bağırdığı ve taşkınlık yaptığı bildirildi.

