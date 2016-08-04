İki kişiyi öldürdü, selfie çekip helallik istedi!

Aydın'da mülk sahibinin oğlu Ahmet İnan, işlettikleri restoranın kirasını ödemedikleri gerekçesiyle tartıştığı Kadir Çatıkkaş'ı ve oğlu Çağlar Çatıkkaş'ı tabancayla ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan İnan yakalanmadan önce selfie yapıp, sosyal medya hesabından "Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun. İki pisliği temizledim, cezamı çekmeye gidiyorum" notuyla paylaştı.

DHA’nın haberine göre, olay bugün saat 14.00 sıralarında, Baltaköy Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Restoranın mülk sahibinin oğlu Ahmet İnan, restorandaki kiracıları Kadir Çatıkkaş ve oğlu Çağlar Çatıkkaş ile iddiaya göre kirası ödemedikleri restoranı tahliye etmeleri konusunda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet İnan, ruhsatsız tabancasını çekerek baba- oğula kurşun yağdırdı.

Ağır yaralanan baba- oğulu görenler sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Restorana gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadir Çatıkkaş ve oğlu Çağlar Çatıkkaş'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ölenlerin cesedi, yapılan incelemenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra otomobiliyle kaçan Ahmet İnan ise jandarma tarafından yakalandı.

Ahmet İnan'ın çifte cinayetten sonra selfie yapıp Facebook hesabından, "Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun. İki pisliği temizledim, cezamı çekmeye gidiyorum" notuyla paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ahmet İnan'ın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.