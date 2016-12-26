"İki kez yanlış teşhis konulan hasta tomografi sırasında öldü" iddiası

İzmir'de iki kez yanlış teşhis konulduğu iddia edilen hasta tomografi sırasında beklerken fenalaşarak hayatını kaybetti.

NTV'nin haberine göre, İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği yetkilileri, Hasan Günay (41), 11 Aralık'ta karın ağrısı ve idrarını yapamama şikayetiyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine başvurdu.



Doktor kontrolü ve tetkiklerinin ardından Günay'a böbrek taşı teşhisi konuldu. Evine gönderilen Günay, ertesi gün aynı hastaneye tekrar başvurdu.



Günay'a ikinci kez böbrek taşı teşhisi konuldu ve ağrı kesici ilaç verildi. Rahatsızlığının geçmemesi üzerine Hasan Günay, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Buradaki tetkikler sonucu rahatsızlığın nedeninin safra kesesi taşı olabileceği söylendi.



Aile, yeşil kart sosyal güvencesinden yararlanabilmek için Çiğli'deki hastaneye döndü. Doktorlar ilaçlı su verip tomografi sırasına aldı. Günay, tomografi sırasında beklerken fenalaştı.



Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan hastanın, bağırsağında delik olduğu ve karnındaki baskı nedeniyle kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor.



Yetkililer, Hasan Günay'ın sırada beklerken kalp krizi geçirmediğini, kalbinin ameliyat sırasında durduğunu belirterek, hastanın doktorların müdahalesiyle hayata döndüğünü, ancak bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiğini söyledi.



Hasta yakınlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.