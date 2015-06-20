T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki kez grip teşhisiyle eve gönderilen THY kabin amiri hayatını kaybetti!

Selda Durmaz'ın gittiği Nijerya'da sıtmaya yakalandığı ortaya çıktı

20 Haziran 2015 15:21

THY kabin amiri Selda Durmaz, Nijerya uçuşunda sivrisinek ısırması sonucu sıtmaya yakalandı. İstanbul’a dönen Durmaz sıtma virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  Durmaz’a İstanbul’da gittiği hastanede iki kez grip teşhisi konularak eve gönderilmişti.

THY Kabin Amiri Selda Durmaz, Lagos uçuşundan sonra İstanbul’a dönerek yüksek ateş şikayetiyle bir hastaneye gitti. İddiaya göre, hastane Durmaz’a iki kez grip teşhisi koydu. Grip ilaçlarını almasına rağmen bir türlü ateşi düşmeyen Selda Durmaz son olarak THY sağlık birimine başvurdu. Burada Durmaz’a sıtma teşhisi konuldu.

Bunun üzerine kabin amiri Durmaz Bahçelievler’de özel bir hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Selda Durmaz saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti. Acı haberi alan Durmaz’ın yakınları ve meslektaşları hastaneye akın etti. Kabin amiri Selda Durmaz’ın cenazesi hastaneden alınarak cenaze aracıyla memleketi Bartın’a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

 

ETİKETLER

selda durmazthykabin memurusıtmanijeryahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24