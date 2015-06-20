İki kez grip teşhisiyle eve gönderilen THY kabin amiri hayatını kaybetti!

THY kabin amiri Selda Durmaz, Nijerya uçuşunda sivrisinek ısırması sonucu sıtmaya yakalandı. İstanbul’a dönen Durmaz sıtma virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Durmaz’a İstanbul’da gittiği hastanede iki kez grip teşhisi konularak eve gönderilmişti.

THY Kabin Amiri Selda Durmaz, Lagos uçuşundan sonra İstanbul’a dönerek yüksek ateş şikayetiyle bir hastaneye gitti. İddiaya göre, hastane Durmaz’a iki kez grip teşhisi koydu. Grip ilaçlarını almasına rağmen bir türlü ateşi düşmeyen Selda Durmaz son olarak THY sağlık birimine başvurdu. Burada Durmaz’a sıtma teşhisi konuldu.

Bunun üzerine kabin amiri Durmaz Bahçelievler’de özel bir hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Selda Durmaz saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti. Acı haberi alan Durmaz’ın yakınları ve meslektaşları hastaneye akın etti. Kabin amiri Selda Durmaz’ın cenazesi hastaneden alınarak cenaze aracıyla memleketi Bartın’a götürülmek üzere yola çıkarıldı.