İki kere test yaptırıp 'negatif' sonucu alan Bolsonaro: Daha önce Koronavirüs'e yakalanmış olabilirim

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını hafife aldığı için tepkilere neden olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "Daha önce Koronavirüs'e yakalanmış olabileceğini" söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre, Bolsonaro birkaç hafta önce test yaptırmasına ve sonucunun negatif çıkmasına rağmen daha önce Koronavirüs'e yakalanmış olabileceğini söyledi.

İki kere Covid-19 testi yaptırdığı ve negatif çıktığı bilinen Bolsonaro, hastanelerin test sonuçlarını kümülatif olarak paylaşmaması için adımlar atmak istemişti. Yüksek Mahkeme verilerin silinmesi eklenmemesi adımını durdurmuştu.

Brezilya yargısı aynı zamanda Covid-19 önlemlerini hiçe sayan Bolsonaro'ya toplum içinde maske takma mecburiyeti getirmişti.

Dünyada salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Brezilya'da 1 milyon 228 bini geçti. Brezilya'da can kaybı 54 bin 971'e ulaştı.